Экономика

ИзвестияИзвестия«Газпром газораспределение» продаст на Мосбирже 3,5% акций «Газпрома»

Компания «Газпром газораспределение» (подконтрольна «Газпрому») выставила на Московской бирже 850,59 млн (3,59%) обыкновенных именных бездокументарных акций холдинга. Это следует из материалов «Газпрома», размещенных на портале Центра раскрытия корпоративной информации 21 ноября.
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с чего всё началось
Компания "Газпром газораспределение" выставила на Московскую биржу 3,59% казначейский акций "Газпрома", сообщается на сайте
 раскрытия корпоративной информации.
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