Экономика
Известия«Газпром газораспределение» продаст на Мосбирже 3,5% акций «Газпрома»
Компания «Газпром газораспределение» (подконтрольна «Газпрому») выставила на Московской бирже 850,59 млн (3,59%) обыкновенных именных бездокументарных акций холдинга. Это следует из материалов «Газпрома», размещенных на портале Центра раскрытия корпоративной информации 21 ноября.
Читать в источнике
Оценить19
с чего всё началось
Компания "Газпром газораспределение" выставила на Московскую биржу 3,59% казначейский акций "Газпрома", сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.Вести.Финанс01:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 08:21, Вашингтон
Общество
Запуск «Северного потока-2» перенесли
Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Общество
Путин назвал чушью новый порядок медосмотра для водителей
Президент России Владимир Путин прокомментировал планы ввести новый порядок медосмотра для водителей.
Транспорт
Путин проехал по первому Московскому центральному диаметру
Президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру (МЦД), передает ТАСС.
Политика
ФСБ заявила об исправности переданных Украине кораблей
Три украинских военных судна, задержанных российскими властями год назад в Керченском проливе, были переданы Украине в надлежащем состоянии и с исправной техникой, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОБ) ФСБ.
Футбол
Киевское «Динамо» наказано за расизм в сторону игрока «Шахтера»
Напомним, что встреча завершилась победой "шахтеров" с минимальным счетом 1:0. На 77-й минуте игры фанаты "Динамо" начали скандировать расистские лозунги в сторону игроков донецкой команды Тайсона и Дентиньо.
Футбол
Пропавший в Турции российский футболист нашелся
Здоровье
Некоторые россияне смогут проходить дистанционный медосмотр
Минздрав предложил ввести в законодательство новый правовой институт – медицинский дистанционный контроль состояния здоровья некоторых категорий работников.
Политика
Суд арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу Украины военного
Ростовский военный гарнизонный суд арестовал российского военного, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины.
Гаджеты
Xiaomi выпустила Redmi Note 8 Pro с 256 ГБ
Redmi Note 8 Pro с расширенной конфигурацией памяти будет доступен в Китае с ценником в 1899 юаней (~$270), что ненамного дороже предыдущей версии 8/128 ГБ, цена которой составляет 1799 юаней (~$256).
Шоу-бизнес
Комедии рад: 45-летняя Анна Михалкова снялась в нижнем белье
Актриса Анна Михалкова снялась в комедийной картине «Давай разведёмся!» в роли среднестатистической российской женщины.
Общество
Госдума приняла закон о принудительной выплате долгов по зарплате
Пакет законов о принудительном исполнении обязанности работодателей по выплате начисленной, но не выданной зарплаты, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.
Армия и оружие
Россия расконсервировала ракетоносец Ту-22М3
Российские войска сняли с консервации дальний ракетоносец Ту-22М3, который находился на базе Каменный Ручей под Хабаровском, сообщают СМИ.
Технологии
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
"WhatsApp не только не защищает ваши сообщения, это приложение постоянно используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, не имеющих отношения к мессенджеру", — написал он в Telegram-канале.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию
Общество
Госдума приняла закон о предустановке российского софта
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК
Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России.
Политика
Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР
У республик в составе СССР возникло «своё государственное понимание, и с этим надо было считаться», заявил 20 ноября бывший советский лидер Михаил Горбачёв в ответ на слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.
Космос
Curiosity фиксирует скачки кислорода на Марсе весной и летом
Впервые в истории освоения космоса ученые измерили сезонные изменения газов, которые заполняют воздух непосредственно над поверхностью кратера Гейла на Марсе.
Происшествия
Основатель Group-IB рассказал о конфликте с таксистами в Москве
Генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков рассказал о конфликте с таксистами в центре Москвы, в ходе которого он распылил газ в направлении одного из оппонентов.
Космос
Американский энтомолог нашел на фото с Марса насекомых и змей
Энтомолог Уильям Ромозер из Университета Огайо в США заявил, что обнаружил на фото, сделанных ровером Curiosity, следы обитателей, похожих на земных насекомых, а также рептилий.
Космос
Прототип Starship SpaceX взорвался во время испытаний
Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас.
Здоровье
Тверские наркологи назвали стоимость новой медсправки на права
В Тверском областном наркодиспансере прокомментировали подорожание медицинских справок для водителей и предупредили о том, что их получение теперь может затянуться.
Авто
В Сети появилось новое фото обновленного внедорожника Lada 4x4
Судя по изображению, автомобиль получил новую центральную консоль, на которой находится блок управления климатической системой, а также иную приборную доску.
Происшествия
Житель Казани умер в очереди за справкой от нарколога
В Республиканском наркологическом диспансере в Казани умер 73-летний мужчина, стоявший в очереди на получение справки от нарколога для водительских прав.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись
Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развестись с Анастасией Заворотнюк являются ложью, заявили близкие актрисы.
Футбол
Украинский футболист заявил, что не смог перейти в «Крылья Советов» из-за конфликта с Россией
Украинский защитник кипрского "Анортосиса" Евгений Селин рассказал, что в 2016 году не смог перейти в самарские "Крылья Советов" из-за конфликта между Россией и Украиной.
Политика
Фонд Навального подает в суд на Путина
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Игры
Консольные версии Borderlands 3 станут временно бесплатными
Точное время начала и окончания бесплатного периода разработчики не называют, но обещают, что весь достигнутый прогресс в пробном издании можно будет перенести в полную версию после покупки.