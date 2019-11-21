Экономика
RT на русском«Газпром газораспределение» продаст на бирже 3,5% акций «Газпрома»
Подконтрольная «Газпрому» компания «Газпром газораспределение» намерена продать на Московской бирже 850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных акций газового холдинга.
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с чего всё началось
Компания "Газпром газораспределение" выставила на Московскую биржу 3,59% казначейский акций "Газпрома", сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.Вести.Финанс01:56
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
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В Госдуме усомнились, что санкции остановят «Северный поток-2»
При лучшем же раскладе, который кажется политику более вероятным, удастся остановить запуск трубопровода.
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Уточняется, что пожар локализован на площади 600 квадратных метров. В ведомстве также добавили, что причина возгорания устанавливается.
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Напомним: много лет назад Волочкову связывали с этим мужчиной романтические отношения.
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Уже прошло два с половиной года, как мы выиграли наш последний трофей, и это как будто вечность.
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Уверен, что отношения между Россией и Сербией носят настолько особенный характер, партнёрский, братский, союзнический, что ничто не может на этот характер повлиять, — цитирует «Интерфакс» представителя Кремля.