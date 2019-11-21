Экономика

RT на русскомRT на русском«Газпром газораспределение» продаст на бирже 3,5% акций «Газпрома»

Подконтрольная «Газпрому» компания «Газпром газораспределение» намерена продать на Московской бирже 850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных акций газового холдинга.
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с чего всё началось
Компания "Газпром газораспределение" выставила на Московскую биржу 3,59% казначейский акций "Газпрома", сообщается на сайте
 раскрытия корпоративной информации.
Вести.Финанс01:56

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«Газпром» продаст на бирже 3,59% акций

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