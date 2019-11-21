Экономика
RT на русском«Газпром газораспределение» продаст на бирже 3,5% акций «Газпрома»
Подконтрольная «Газпрому» компания «Газпром газораспределение» намерена продать на Московской бирже 850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных акций газового холдинга.
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с чего всё началось
Компания "Газпром газораспределение" выставила на Московскую биржу 3,59% казначейский акций "Газпрома", сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.Вести.Финанс01:56
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На Урале анализы для водителей сможет делать только одна клиника
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В Кремле не видели опубликованную в СМИ видеозапись, на которой якобы бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера жестоко убивают сирийского военнослужащего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Роструд рассказал о возможности продлить новогодние каникулы
Напомним, новогодние каникулы 2019–2020 сократятся на два дня.
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«Каста» предложили Путину новый гимн России
Группа «Каста» записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину.
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Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник исключил возвращение региона в состав Украины.
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Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео
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Медведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об объёме долгов потребителей услуг ЖКХ.
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«Милан» предложил Ибрагимовичу контракт на полтора года
Технологии
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Павел Дуров призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.
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Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас.
Авто
Опубликованы новые фото салона обновленной Lada 4x4
Салон обзаведется новой передней панелью, схожей с Lada Granta FL комбинацией приборов, обновленным центральным тоннелем, иной формы сиденьями с подголовниками для заднего дивана, электронной системой отопления с отопителем новой конструкции, а также формованным потолком с плафоном и системой ЭРА-ГЛОНАСС.
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В психдиспансере на Невского тоже образовались очереди из водителей
Денис Туголуков / Новый Калининград Поток водителей, желающих получить необходимую для замены водительских прав справку, в четверг увеличился и в психдиспансере на ул. Невского.
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Для Xbox One появились скидки на Need for Speed Heat
Гоночная аркада NFS Heat вышла 8 ноября на ПК, PS4 и Xbox One.
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Основатель Group-IB обстрелял таксистов недалеко от Кремля
Основатель и гендиректор компании Group-IB, член экспертных комитетов Госдумы, МИД России, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности Илья Сачков обстрелял двух таксистов в центре Москвы.
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В НАТО хотят признать космос сферой военной деятельности
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В Польше раскритиковали С-400 из-за кривизны Земли
Дальность обнаружения цели радаром российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» объясняется условиями применения, в частности, рельефом местности и кривизной Земли, пишет польская Gazeta.
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Россию могут лишить домашних матчей Евро-2020
CAS в свою очередь может забрать у России право на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, а также возможность принять игры чемпионата Европы 2020.Напомним, чемпионат Европы 2020 пройдет в 12 городах на 12 стадионах.