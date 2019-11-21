с чего всё началось

Транспорт Президент откроет движение по первым Московским центральным диаметрам Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московского центрального диаметра (МЦД).

Политика ФСБ: задержанные корабли были переданы Украине в нормальном состоянии Задержанные в ноябре 2018 года за провокацию в керченском проливе корабли были переданы Украине в нормальном состоянии и с рабочей сантехникой.

Политика Фонд Навального подает в суд на Путина Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.

Политика Кремль ответил на сообщения о вербовке Россией сербского военного Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что президент Сербии Александр Вучич поручил спецслужбам проверить сообщения СМИ о попытке вербовки российским представителем сербского военного.

Экономика Сбербанк вновь снижает ставки по ипотеке В октябре Сбербанк уже снижал ставки на 0,6 п.п. по рефинансированию ипотечных кредитов других банков и на 0,3 п.п. для большинства продуктов ипотечного кредитования.

Политика Малайзия потребовала обнародования свидетельств по делу MH17 «Малайзия решительно настроена, мы хотим, чтобы все свидетельства, все доказательства были обнародованы и чтобы любая заинтересованная сторона могла иметь возможность исследовать эти свидетельства в рамках расследования», — заявил министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Футбол Черчесов прокомментировал оскорбления болельщиков в адрес Дзюбы Станислав Черчесов, главный тренер сборной России по футболу, на пресс-конференции после матча со сборной Бельгии прокомментировал игру Артёма Дзюбы.

Политика Кремль прокомментировал данные о казни сирийца бойцами ЧВК Вагнера В Кремле не видели опубликованную в СМИ видеозапись, на которой якобы бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера жестоко убивают сирийского военнослужащего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Технологии Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp с телефонов Павел Дуров призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.

Космос Прототип Starship SpaceX взорвался во время испытаний Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас.

Авто Опубликованы новые фото салона обновленной Lada 4x4 Салон обзаведется новой передней панелью, схожей с Lada Granta FL комбинацией приборов, обновленным центральным тоннелем, иной формы сиденьями с подголовниками для заднего дивана, электронной системой отопления с отопителем новой конструкции, а также формованным потолком с плафоном и системой ЭРА-ГЛОНАСС.

Общество В психдиспансере на Невского тоже образовались очереди из водителей Денис Туголуков / Новый Калининград Поток водителей, желающих получить необходимую для замены водительских прав справку, в четверг увеличился и в психдиспансере на ул. Невского.

Происшествия Основатель Group-IB обстрелял таксистов недалеко от Кремля Основатель и гендиректор компании Group-IB, член экспертных комитетов Госдумы, МИД России, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности Илья Сачков обстрелял двух таксистов в центре Москвы.

Армия и оружие В НАТО хотят признать космос сферой военной деятельности Страны Североатлантического альянса на заседании на уровне министров иностранных дел 20 ноября намерены признать космос сферой военной деятельности альянса, но размещать там оружие не будут.

Политика В Польше раскритиковали С-400 из-за кривизны Земли Дальность обнаружения цели радаром российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» объясняется условиями применения, в частности, рельефом местности и кривизной Земли, пишет польская Gazeta.