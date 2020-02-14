Энергетика
РИА Новости«Газпром» договорился с Белоруссией о ценах на газ в 2020 году
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко подписали документ о порядке формирования цен при поставке газа в республику в 2020 году, говорится в сообщении российской компании.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 07:12, Ашберн
Происшествия
На Ямале совершил жесткую посадку вертолет Ми-8
В Ямало-Ненецком автономном округе совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Происшествия
Роспотребнадзор посчитал сбежавших из-под карантина в Петербурге
Петербургскую инфекционную больницу Боткина покинули всего четыре пациента, которых изолировали с подозрением на коронавирус Covid-19, двоих убедили вернуться на карантин, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Политика
Внук Назарбаева попросил у Лондона политического убежища
Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Авто
Названы самые надежные трехлетние автомобили
Политика
Лукашенко: Россия намекает на объединение с Белоруссией
После переговоров Путина и Лукашенко в Сочи 7 февраля замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак сообщил, что Россия не сможет предоставить Белоруссии скидки на нефть, поскольку для этого в России пришлось бы ввести государственное регулирование нефтяного рынка.
Футбол
«Суперлиги не будет, но есть движение в сторону закрытости ЛЧ»
Думаю, это вполне адекватные деньги за Головина, если он продолжит прогрессировать.
Биатлон
IBU начал разбирательство в отношении олимпийского чемпиона Устюгова
Международный союз биатлонистов (IBU) открыл дело против двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова.
Экономика
Консолидированная выручка «Яндекса» в 2019 году выросла на 39%
Консолидированная выручка "Яндекса" без учета "Яндекс.Маркета" по стандартам US GAAP увеличилась по итогам 2019 года увеличилась на 39% и составила 175,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Футбол
В Москве простились с Валерием Рейнгольдом
Политика
Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
Армия и оружие
СМИ сообщили о гибели первого российского военного в Ливии
Обстоятельства гибели Мостового засекречены. По словам родных, молодой человек участвовал в боевых действиях в Ливии, был снайпером.
Армия и оружие
Донецк вновь оказался под массированным огнём ВСУ
Утром в пятницу, 14 февраля, по западной окраине столицы ДНР был нанесён массированный удар из миномётов со стороны боевиков ВСУ.
Хоккей
Новым президентом КХЛ избран Алексей Морозов
Происшествия
Неизвестные изнасиловали женщину в электричке Москва-Тверь
По словам Виктории, мужчин было трое. Сначала они ее избили, а затем изнасиловали. Что было дальше не помнит – потеряла сознание.
Культура
В Москве открылась выставка о Юрии Анненкове
Как пояснила куратор выставки Анастасия Винокурова, в качестве ее названия был выбран российский перевод "Повести о пустяках", написанной Юрием Анненковым на французском и опубликованной в Берлине в 1934 году.
Общество
В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова
Кино
Роберт Паттинсон примерил костюм Бэтмена
В коротком ролике, залитом мрачным красным светом, актер предстал не в полный рост, из-за чего разглядеть костюм во всей красе сложно, но некоторые детали, вроде маски и символа летучей мыши на груди, видны отчетливо.
Технологии
Найден способ продолжить получать патчи обновления Windows 7
Microsoft не полностью прекратила обновление своей ОС Windows 7, так как для нее будет выходить патчи безопасности, но только для корпоративных пользователей.
Культура
Билли Айлиш выпустила песню к фильму о Джеймсе Бонде
Американская певица Билли Айлиш выпустила песню, которая станет главной темой нового фильма о суперагенте Джеймсе Бонде «Не время умирать».
Музыка
Названы победители «Чартовой дюжины»
Игры
«МегаФон» и Tele2 запустили собственные стриминговые сервисы
Компания «Мегафон» договорилась с Loudplay о запуске совместного облачного гейминга, пишет «Коммерсант».
Армия и оружие
Киев в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек
Министерство обороны Украины в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек, сообщил заместитель главы Минобороны Александр Полищук во время заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности.
Экономика
«Газпром» назвал покупателя 6,5% своих акций
Конечными владельцами 6,5% акций «Газпрома», проданных двумя лотами управляющей компании «Газпромбанк Управление активами», стали несколько сотен клиентов, сообщил 13 января на дне инвестора зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов.
Шоу-бизнес
Видео дочери Успенской со словами о дьяволе вызвало споры в Сети
Дочь "королевы русского шансона" Любови Успенской Татьяна Плаксина во время прямого эфира на своей странице в Instagram упомянула дьявола.
Футбол
Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Миланом»
Футболисты «Милана» разошлись миром с игроками «Ювентуса» в первом матче ½ финала Кубка Италии.
Хоккей
Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»
"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Авто
Новый Haval H5 впервые засняли на тульском заводе Haval
Новый паркетник Haval H5, который должен стать возрожденной модификацией ранее хорошо раскупаемого паркетника Great Wall Hover H5, запечатлели на территории производственной площадки в Туле.
Политика
Офис Зеленского обратится в суд из-за сообщений о встрече с Патрушевым
Офис президента Украины Владимира Зеленского обратится в суд по поводу сообщений о встрече украинского лидера с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в Омане.
Общество
Ученые зафиксировали в Антарктике рекордно высокую температуру
Ученые из Бразилии впервые в истории зафиксировали в Антарктике температуру воздуха на уровне плюс 20,75 градуса по Цельсию (68 градусов по Фаренгейту).
Общество
В России начали сборку первого серийного Ил-114-300
Специалисты начали сборку фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.