Энергетика

Гудвилл.онлайнГудвилл.онлайнРоссия и Белоруссия договорились о ценах на газ

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и посол Белоруссии в России Владимир Семашко подписали соглашение о финансовых деталях поставки газа в республику. В документе говорится о порядке формирования цен на 2020 год.
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Россия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ в 2020 году

РБК07:38

«Газпром» подписал протокол о ценах для Белоруссии до конца 2020 года

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Коммерсантъ06:07

«Газпром» и правительство Белоруссии подписали протокол о ценах на газ в 2020 году

ТАСС06:38

Россия договорилась с Беларусью о ценах на газ

Российская газета06:24
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Политика

Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу о крушении MH17

Россия предлагала сама судить своих граждан, которых подозревают в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщает Reuters со ссылкой на письмо минюста Нидерландов Ферда Грапперхауса в парламент.
Газета.Ru вчера в 03:36
Политика

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Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщила 14 февраля пресс-служба президента Украины.
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Экономика

Чистая прибыль «Яндекса» упала на 75 процентов

В четвертом квартале прошлого года чистая прибыль составила 0,3 миллиарда рублей (4,5 миллиона долларов) и снизилась на 95 процентов по отношению к аналогичному показателю 2018 года.
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Российский футбольный союз (РФС) не стал наказывать бывшего мужа телеведущей и певицы Ольги Бузовой, экс-полузащитника московского «Локомотива» и сборной России Дмитрия Тарасова за шутку про коронавирус, сообщает пресс-служба организации.
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Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.
Lenta.ru 07:44
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Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе.
Piter.tv вчера в 23:23
Политика

FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина

Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.
Ведомости 02:58
Политика

Генпрокурор США заявил, что твиты Трампа мешают работе минюста

Твиты Дональда Трампа мешают работе минюста США, считает американский генпрокурор Уильям Барр.
Газета.Ru 07:21
Происшествия

Два человека погибли при жесткой посадке Ми-8 на Ямале

Погибли двое членов экипажа вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку недалеко от Сабетты, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 07:44
Общество

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Известия вчера в 02:06
Политика

Офис Зеленского обратится в суд из-за сообщений о встрече с Патрушевым

Офис президента Украины Владимира Зеленского обратится в суд по поводу сообщений о встрече украинского лидера с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в Омане.
РБК 06:53
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Осенью «ВКонтакте» запустила свой сервис знакомств под названием Lovina.
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Происшествия

Трое мужчин изнасиловали женщину в электричке Москва-Тверь

Над женщиной до потери сознания надругались сразу трое мужчин. Днем 13 февраля в одну из больниц Москвы доставили 32-летнюю женщину.
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Здоровье

Каридолог Конев: приход ранней весны в этом году может быть опасен

Кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев дал несколько рекомендаций, которые помогут справится с недугами прихода ранней весны.
NewInform вчера в 19:43
Политика

Лукашенко объяснил решение Минска закупать нефть не только в России

Белоруссия продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской, чтобы «не стоять на коленях» каждый год.
RT на русском 05:07
Шоу-бизнес

Захарова призналась, что передачу Собчак «невозможно смотреть»

ФАН вчера в 06:06
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Путин помиловал трех граждан России

Президент подписал указы о помиловании троих граждан РФ - двух женщин и одного мужчины.
Российская газета 08:18
Армия и оружие

Сирийская ПВО отразила ракетный удар по Дамаску

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетный удар со стороны "враждебных объектов" в небе над Дамаском, сообщает агентство SANA.
Газета.Ru 04:03
Армия и оружие

В Алеппо сбили сирийский вертолет

Боевики сбили вертолет сирийской армии в провинции Алеппо, сообщает в пятницу, 14 февраля, агентство Anadolou.
Известия 07:45
Футбол

Клопп рассказал о любимом моменте за время работы в «Ливерпуле»

Газета.Ru 07:49
Политика

В Кремле оценили идею Зеленского переселить крымчан в «город-сад»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского построить в Херсонской области "город-сад" для переселенцев из Крыма, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 04:35
Общество

В России начали сборку первого серийного Ил-114-300

Специалисты начали сборку фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.
РИА Новости 01:28
Политика

Назван возможный пост экс-главы Калужской области в Совфеде

Экс-глава Калужской области Анатолий Артамонов, отставку которого накануне принял президент, может занять пост председателя бюджетного комитета Совфеда.
Взгляд.ру 07:59
Общество

Скончался легендарный советский разведчик Алексей Ботян

13 января примерно в 1:30 мск в возрасте 103 года скончался старейший советский разведчик, Герой России Алексей Ботян, который стал прототипом образа майора Вихря.
МонаВиста вчера в 07:29
Происшествия

Голунов получил письменные извинения от прокуратуры ЗАО Москвы

Спецкорреспондент «Медузы» Иван Голунов получил по почте официальные извинения от прокуратуры за необоснованное уголовное преследование.
Коммерсантъ 08:10
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Бузова нарядилась в медсестру на День влюбленных

Певица оригинально поздравила своего бойфренда Звезда телепроекта "Дом − 2" Ольга Бузова порадовала свою многомиллионную интернет-аудиторию новым постом.
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Армия и оружие

ЦПВС опроверг заявления Турции о потерях сирийской армии в Идлибе

Заявления Минобороны Турции, что армия Сирии несёт потери от ударов турецких войск в идлибской зоне деэскалации, не соответствуют действительности.
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Марс Экспресс сделал фотографию региона Nilosyrtis Mensae

Nilosyrtis Mensae представляет собой область, больше похожую на лабиринты, с многочисленными каналами, которые буквально прорезают местность, и ровными долинами.
V-kosmose.com 03:17
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