Энергетика

РБКРБКРоссия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ в 2020 году

«Алексей Миллер и Владимир Семашко подписали протокол между «Газпромом» и правительством республики, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2020 году», — говорится в сообщении.
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Россия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ в 2020 году

РБКвчера в 07:38

«Газпром» и правительство Белоруссии подписали протокол о ценах на газ в 2020 году

ТАССвчера в 06:38

Россия договорилась с Беларусью о ценах на газ

Российская газетавчера в 06:24

«Газпром» договорился с Белоруссией о ценах на газ в 2020 году

РИА Новостивчера в 06:07

Россия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ до 2021 года

Коммерсантъвчера в 06:07

«Газпром» подписал протокол о ценах для Белоруссии до конца 2020 года

Интерфаксвчера в 05:45

«Газпром» подписал с Минском протокол о ценах на поставки газа

Известиявчера в 06:26
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
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ТАСС вчера в 20:52
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