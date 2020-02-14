Энергетика
РБКРоссия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ в 2020 году
«Алексей Миллер и Владимир Семашко подписали протокол между «Газпромом» и правительством республики, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2020 году», — говорится в сообщении.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Армия и оружие
Хафтар рассказал, когда наступит прекращение огня в Ливии
Командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар рассказал, когда наступит прекращение огня в стране.
Происшествия
Суд арестовал бросившего детей в Шереметьево мужчину
Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину, который бросил двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, передает ТАСС.
Политика
Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
Политика
США повысят пошлины на самолеты из ЕС
"США повышают пошлины на летательные аппараты, импортируемые из ЕС, с 10% до 15%, решение вступает в силу 18 марта", - сказано в сообщении.
Биатлон
Россиянки не попали в топ-20 спринта на ЧМ по биатлону
Общество
В России начали сборку первого серийного самолёта Ил-114-300
В России началась сборка первого серийного самолета Ил-114-300.
Общество
Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть
Если Россия не будет поставлять Белоруссии нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы.
Кино
Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена
Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Общество
Москвичи вышли на одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети»
Футбол
«Манчестер Сити» отстранен от еврокубков на два года
14 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес неожиданное решение - "Манчестер Сити" отстранен от участия в еврокубках на два года.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Культура
Руководство французской киноакадемии подало в отставку
В отставку в полном составе подал исполнительный совет Ассоциации развития кино Франции, 13 февраля сообщает Франс-пресс.
Общество
218 человек заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии
Общее число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии выросло до 218 человек.
Общество
Лукашенко: директора сахарных заводов согласились грузить навоз
"Сидят сейчас и просятся — отпустите, пойдем в колхоз навоз грузить", - заявил Лукашенко в ходе поездки в Гомельскую область, выступление цитирует телеканал СТВ.
Политика
Познер рассказал об антирусских настроениях в США
Журналист Владимир Познер заявил, что в США сегодня «очень сильны антирусские настроения», и страна не заинтересована в том, чтобы это изменить.
Политика
Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений
Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
Украина и Румыния намерены «противостоять» России в Черном море
"Обе стороны обеспокоены угрожающими действиями России в Черном море", – пишет он в своем Telegram-канале.
Культура
Добронравов опроверг информацию о конфликте с Васильевым
Ранее в СМИ появилась информация, что Васильев отказался сниматься в продолжении "Сватов" по причине своего конфликта с Добронравовым.
Политика
В МИД Великобритании оценили слова Путина о «маме и папе»
Великобритания призывает международное сообщество к борьбе с дискриминацией сексуальных меньшинств, заявил представитель британского министерства иностранных дел, комментируя слова президента России Владимира Путина о сохранении в России статуса "мама и папа" на время его президентства.
Происшествия
Пожар в производственном здании в Петербурге ликвидирован
Пожар в производственном здании в Санкт-Петербурге ликвидирован. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
Общество
Предустановку приложений ускорят
Национальная платежная система «Мир» станет обязательной для предустановки на смартфоны с 1 июля 2021 года, тогда как ранее планировалось предустанавливать ее с 2023 года.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова впервые показала лицо сына Тимати
Модель Анастасия Решетова впервые показала лицо сына репера Тимати.
Общество
Россиянам предложили «гаражную амнистию» в 2021 году
Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой гаражной амнистии.
Хоккей
Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»
"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Экономика
Виктор Томенко заявил о смене кураторов у Алтайского края
Губернатор провел президиум по стратегическому развитию и национальным проектам Первое в 2020 году заседание президиума Совета при губернаторе Алтайского края по стратегическому развитию и национальным проектам состоялось под председательством Виктора Томенко, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Политика
Захарова рассказала о словах Помпео после переговоров с Лавровым
Выходя из помещения после встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь США Майк Помпео пожелал российскому коллеге удачи, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
Политика
Стали известны тезисы Кремля для агитации за поправки в Конституцию
Администрация президента РФ определилась с главными пунктами для информационной кампании в поддержку изменений в Конституцию.
Политика
Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании
Армия и оружие
Россия поставила в Сирию самую «бесполезную» систему ПВО в мире
Российские С-300 оказались самыми бесполезными системами ПВО в Сирии.