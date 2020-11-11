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«Газпром» и Белоруссия решили вопрос задолженности за газ

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Российский "Газпром" и Белоруссия решили вопрос с задолженностью республики за поставки газа, сообщается на сайте компании. "Вопрос погашения задолженности белорусских потребителей за поставки российского газа полностью урегулирован", - отмечается в сообщении.В источнике
С чего всё началось
В ходе рабочей встречи в Петербурге председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича стороны объявили
 о начале переговоров по условиям поставок с 2021 года.
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