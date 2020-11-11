Cooler Master представила термоэлектрическую СЖО для наилучшего разгона процессоров Intel

Источник изображения: Cooler Master Система рассчитана на работу с процессорами, имеющими в разгоне TDP не более 250 Вт. Помпа конструктивно вынесена в отдельный корпус, в главном же блоке сосредоточились плата управления, которая позволяет предотвращать образование конденсата, сам водоблок и модуль Пельте, а также разного рода датчики для обеспечения обратной связи по температуре.