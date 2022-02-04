Верховный суд РФ, например, разъясняет, что предпринимательской деятельностью будет считаться явное использование квартиры не в личных нуждах, а если она специально была приобретена для сдачи в аренду или для последующей перепродажи, а сдается, пока не найден покупатель и т.д. В этом случае пенсионер лишается льготы по налогу на имущество.