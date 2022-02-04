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«Газпром» и CNPC подписали контракт на поставку газа по дальневосточному маршруту

"Газпром" и китайская CNPC подписали договор купли-продажи природного газа по дальневосточному маршруту.
Finam.Ru
Заключение контракта - весомый вклад в укрепление взаимодействия двух стран в газовой сфере, пишет портал РБК, ссылаясь на Telegram-канал
 «Газпрома».
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В 2014 году "Газпром" и CNPC подписали 30-летний договор купли-продажи газа по "восточному" маршруту (по газопроводу "Сила Сибири") в объеме 38 млрд куб. м. газа в год, напоминает российская компания.
Finam.Ru
Государственная нефтегазовая компания CNPC является основным партнером "Газпрома" в Китае.
РЕН ТВ

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Поставки «Газпрома» в Китай по новому контракту может обеспечить Южно-Киринское месторождение
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