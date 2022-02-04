Интерфакс«Газпром» и CNPC заключили договор на поставки газа в Китай с Дальнего Востока"Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали долгосрочный контракт на поставки голубого топлива по "дальневосточному" маршруту, сообщает пресс-служба Кремля.РИА НовостиВ 2014 году "Газпром" и CNPC подписали 30-летний договор купли-продажи газа по "восточному" маршруту (по газопроводу "Сила Сибири") в объеме 38 млрд куб. м. газа в год, напоминает российская компания.Finam.RuПодписано соглашение о поставках в КНР через территорию Казахстана нефти объёмом 100 миллионов тонн в течение 10 лет.ЦарьградКонтракт подразумевает постепенный выход на ежегодный объем в 38 миллиардов кубометров.РИА НовостиЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowФАНГазета.RuRuposters.ruТК ЗвездаСусанинFBM.ruНовый ДеньКомсомольская правдаГЛАС.RUПолитРоссияЭкономика сегодняРЕН ТВПолитическая ЭкспертизаМИР 24РБКСахалин.ИнфоНациональная служба новостейРоссийская газетаИзвестияПодробнее о событииНовый контракт «Газпрома» с КНР не отнимет объемы у Европы. ОбобщениеИнтерфаксвчера в 13:02Поставки «Газпрома» в Китай по новому контракту может обеспечить Южно-Киринское месторождениеКоммерсантъвчера в 13:29Песков переадресовал в «Газпром» вопрос о деталях нового газового контракта с КитаемТАССвчера в 05:59Эксперт Юшков: «Газпрому» придется продумать разработку нового месторождения в рамках контракта с CNPCИзвестиявчера в 07:12«Газпром» подписал договор с Китаем о купле-продаже газа с Дальнего ВостокаРИА Новостивчера в 05:14Эксперт Скрябин: экспорт газа из России в Китай может превысить 100 миллиардов кубометров в годПРАЙМвчера в 09:29Газпром» и китайская CNPC подписали долгосрочный договор на покупку природного газа по «дальневосточному» маршрутуT24вчера в 04:03Показать ещёОценить773Поделиться