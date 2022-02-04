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«Газпром» и CNPC заключили договор на поставки газа в Китай с Дальнего Востока

"Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали долгосрочный контракт на поставки голубого топлива по "дальневосточному" маршруту, сообщает
 пресс-служба Кремля.
РИА Новости
В 2014 году "Газпром" и CNPC подписали 30-летний договор купли-продажи газа по "восточному" маршруту (по газопроводу "Сила Сибири") в объеме 38 млрд куб. м. газа в год, напоминает российская компания.
Finam.Ru
Подписано соглашение о поставках в КНР через территорию Казахстана нефти объёмом 100 миллионов тонн в течение 10 лет.
Царьград
Контракт подразумевает постепенный выход на ежегодный объем в 38 миллиардов кубометров.
РИА Новости

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