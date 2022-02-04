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«Газпром» и CNPC заключили договор на поставки газа в Китай с Дальнего Востока

В прошлом году Китай вышел на первое место в мире по импорту СПГ — более 90 млн тонн( в кубометрах до 130 млрд).
Expert.ru
До китайской границы остается всего несколько километров.
Expert.ru
"Перспективы китайского рынка для России… огромны", — заключил эксперт.
ПРАЙМ
Чистая выручка от продажи газа в Российской Федерации увеличилась на 18% до 732.58 млрд руб.
АК&М

Подробнее о событии

«Газпром» подписал договор с Китаем о купле-продаже газа с Дальнего Востока
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Песков переадресовал в «Газпром» вопрос о деталях нового газового контракта с Китаем
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Газпром» и китайская CNPC подписали долгосрочный договор на покупку природного газа по «дальневосточному» маршруту
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