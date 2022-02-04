США поддерживают контакт со своими партнерами по вопросу диверсификации поставок газа в Европу взамен российского на случай эскалации кризиса вокруг Украины, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Преследование Янгулбаевых 20 января сотрудники полиции Чечни вывезли Мусаеву из квартиры в Нижнем Новгороде, где она жила вместе с супругом, судьей Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаевым, и дочерью Алией.
Репортаж с резонансного полуфинала Евро Сборная России вышла в финал чемпионата Европы по мини-футболу, обыграв команду Украины, — 3:2. Наша команда с большим трудом сдерживала напор украинцев в концовке матча, но удержала победный счет.
Правительство Норвегии приняло решение назначить действующего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на должность главы ЦБ после того, как он уйдет с поста руководителя альянса, говорится в сообщении правительства королевства.
1 февраля «Персеверанс» возобновил буровые работы и получил шестой керн пород из той же скалы, где производилась первая попытка бурения, что подтвердили присланные на Землю снимки пробоотборной трубки и пробуренной в скале скважины.