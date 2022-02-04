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«Газпром» и CNPC заключили договор на поставки газа в Китай с Дальнего Востока

«Газпром» и китайская нефтегазовая госкорпорация CNPC подписали долгосрочный договор о поставках природного газа в КНР по «дальневосточному» маршруту, сообщает
 пресс-служба российского холдинга.
Ведомости
Глава "Газпрома" Алексей Миллер отметил, что коллеги из CNPC уже убедились в том, что российская компания является надежным поставщиком природного газа.
Москва 24
В настоящий момент поставка газа из России в Китай идут по газопроводу «Сила Сибири», пропускная способность которого составляет 38 млрд кубометров в год.
Нефтегазовая вертикаль
Заключение контракта - весомый вклад в укрепление взаимодействия двух стран в газовой сфере, пишет портал РБК, ссылаясь на Telegram-канал «Газпрома».
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