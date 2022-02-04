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«Газпром» и CNPC заключили договор на поставки газа в Китай с Дальнего Востока

«Газпром» и китайская нефтегазовая госкорпорация CNPC подписали долгосрочный договор о поставках природного газа в КНР по «дальневосточному» маршруту, сообщает
 пресс-служба российского холдинга.
Ведомости
Заключение контракта - весомый вклад в укрепление взаимодействия двух стран в газовой сфере, пишет портал РБК, ссылаясь на Telegram-канал «Газпрома».
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В 2014 году "Газпром" и CNPC подписали 30-летний договор купли-продажи газа по "восточному" маршруту (по газопроводу "Сила Сибири") в объеме 38 млрд куб. м. газа в год, напоминает российская компания.
Finam.Ru
Контракт подразумевает постепенный выход на ежегодный объем в 38 миллиардов кубометров.
РИА Новости

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