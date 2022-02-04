Интерфакс«Газпром» и CNPC заключили договор на поставки газа в Китай с Дальнего Востока«Газпром» и китайская нефтегазовая госкорпорация CNPC подписали долгосрочный договор о поставках природного газа в КНР по «дальневосточному» маршруту, сообщает пресс-служба российского холдинга.ВедомостиЗаключение контракта - весомый вклад в укрепление взаимодействия двух стран в газовой сфере, пишет портал РБК, ссылаясь на Telegram-канал «Газпрома».Banki LoansВ 2014 году "Газпром" и CNPC подписали 30-летний договор купли-продажи газа по "восточному" маршруту (по газопроводу "Сила Сибири") в объеме 38 млрд куб. м. газа в год, напоминает российская компания.Finam.RuКонтракт подразумевает постепенный выход на ежегодный объем в 38 миллиардов кубометров.РИА НовостиЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowФАНГазета.RuRuposters.ruТК ЗвездаСусанинFBM.ruНовый ДеньКомсомольская правдаНТВГЛАС.RUПолитРоссияЭкономика сегодняРЕН ТВПолитическая ЭкспертизаМИР 24РБКСахалин.ИнфоНациональная служба новостейРоссийская газетаПодробнее о событииПоставки «Газпрома» в Китай по новому контракту может обеспечить Южно-Киринское месторождениеКоммерсантъ4 февраля в 13:29Газпром» и китайская CNPC подписали долгосрочный договор на покупку природного газа по «дальневосточному» маршрутуT244 февраля в 04:03Эксперт Скрябин: экспорт газа из России в Китай может превысить 100 миллиардов кубометров в годПРАЙМ4 февраля в 09:29Эксперт Юшков: «Газпрому» придется продумать разработку нового месторождения в рамках контракта с CNPCИзвестия4 февраля в 07:12«Газпром» подписал договор с Китаем о купле-продаже газа с Дальнего ВостокаРИА Новости4 февраля в 05:14Песков переадресовал в «Газпром» вопрос о деталях нового газового контракта с КитаемТАСС4 февраля в 05:59Новый контракт «Газпрома» с КНР не отнимет объемы у Европы. ОбобщениеИнтерфакс4 февраля в 13:02Показать ещёОценить774Поделиться