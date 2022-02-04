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«Газпром» и CNPC заключили договор на поставки газа в Китай с Дальнего Востока

«Газпром» и китайская CNPC заключили договор купли-продажи газа в Китай с Дальнего Востока, говорится в сообщении
 российской компании.
РБК
Ожидается, что объем поставок российского газа в КНР увеличится на 10 млрд куб. м и достигнет 48 млрд куб. м в год (включая поставки по газопроводу «Сила Сибири»).
РБК
Контракт подразумевает постепенный выход на ежегодный объем в 38 миллиардов кубометров.
РИА Новости
В декабре 2017 года "Газпром" и CNPC подписали соглашение об основных условиях поставок природного газа с Дальнего Востока России в Китай.
Финмаркет

Подробнее о событии

«Газпром» заключил с CNPC договор на продажу 10 млрд куб. м газа в год с Дальнего Востока
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