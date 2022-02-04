Будьте в Плюсе

«Газпром» и CNPC заключили договор на поставки газа в Китай с Дальнего Востока

"Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали долгосрочный контракт на поставки голубого топлива по "дальневосточному" маршруту, сообщает
 пресс-служба Кремля.
РИА Новости
Новая сделка позволит увеличить объем поставок газа в КНР до 48 млрд куб. м в год, включая поставки по «Силе Сибири».
РБК
В 2014 году "Газпром" и CNPC подписали 30-летний договор купли-продажи газа по "восточному" маршруту (по газопроводу "Сила Сибири") в объеме 38 млрд куб. м. газа в год, напоминает российская компания.
Finam.Ru
РФ и Китай также прорабатывают транзитный проект газопровода «Сила Сибири-2» через Монголию мощностью 50 млрд кубометров в год.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Новый контракт «Газпрома» с КНР не отнимет объемы у Европы. Обобщение
Интерфаксвчера в 13:02
Эксперт Скрябин: экспорт газа из России в Китай может превысить 100 миллиардов кубометров в год
ПРАЙМвчера в 09:29
«Газпром» и CNPC заключили договор о поставках газа в Китай с Дальнего Востока
Ведомостивчера в 04:30
«Газпром» подписал договор с Китаем о купле-продаже газа с Дальнего Востока
РИА Новостивчера в 05:14
Песков переадресовал в «Газпром» вопрос о деталях нового газового контракта с Китаем
ТАССвчера в 05:59
Эксперт Юшков: «Газпрому» придется продумать разработку нового месторождения в рамках контракта с CNPC
Известиявчера в 07:12
Газпром» и китайская CNPC подписали долгосрочный договор на покупку природного газа по «дальневосточному» маршруту
T24вчера в 04:03

Интересное

В поликлинике Екатеринбурга на Посадской собралась большая очередь из пациентов

В Екатеринбурге в поликлинике на Посадской собралась большая очередь из пациентов. Об этом рассказывает solenka.info.
Solenka.infoвчера в 04:31

Британский певец Мика станет ведущим Евровидения-2022 в Турине

Международный песенный конкурс «Евровидение» пройдет в итальянском городе Турине с 10 по 14 мая.
ФАН3 февраля в 09:12

Шесть стран СБ ООН не поддержали заявление США по КНДР

США по итогам закрытых консультаций в Совете Безопасности ООН по ракетным испытаниям КНДР удалось убедить еще восемь членов Совбеза поддержать их заявление по данному вопросу, в то время как шесть остальных к нему не присоединились.
ТАСС18:14

Shukan Gendai: США не представляют для России угрозы из-за потери авторитета

Президент России Владимир Путин не опасается действий американского лидера Джо Байдена по причине падения авторитета США.
ФАНвчера в 03:06

Парламент Черногории выразил недоверие правительству и проголосовал за его отставку

Парламент Черногории (Скупщина) выразил недоверие правительству и проголосовал большинством голосов за его отставку, об этом сообщает РИА Новости.
Lenta.ruвчера в 15:52

Компания Lexus показала изображения нового электрического кроссовера Lexus RZ 450e

Японский Lexus, рассчитывающий к 2030 году иметь обширную линейку электромобилей на любой вкус, показал первую модель «зеленой» волны – компактный кроссовер Lexus RZ 450e.
Автоновости дня1 февраля в 23:51

Aкции Take-Two выросли на 7% после сообщения Rockstar Games о работе над GTA VI

После информации разработчика игр Rockstar Games о работе над шестой частью Grand Theft Auto котировки Take-Two Interactive Software (владеет Rockstar) в моменте подскочили на 7,04%, до $174,5. По состоянию на 00:39 мск рост замедлился до $173,15.
РБК17:49

Предельная стоимость электроэнергии для британцев за год выросла на 54 процента

Руководство Ofgem заявило, что осознает последствия повышения предельной цены для многих рядовых британцев, которые «изо всех сил пытаются свести концы с концами».
Lenta.ruвчера в 23:07

Наша планета могла стать суперземлей, но этого не произошло: что пошло не так

«В Солнечной системе произошло что-то, что помешало Земле вырасти и превратиться в гораздо более крупную планету земного типа, называемую суперземлей», — заявил астрофизик Университета Райса Андре Изидоро.
Хайтеквчера в 07:01