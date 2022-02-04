США по итогам закрытых консультаций в Совете Безопасности ООН по ракетным испытаниям КНДР удалось убедить еще восемь членов Совбеза поддержать их заявление по данному вопросу, в то время как шесть остальных к нему не присоединились.
После информации разработчика игр Rockstar Games о работе над шестой частью Grand Theft Auto котировки Take-Two Interactive Software (владеет Rockstar) в моменте подскочили на 7,04%, до $174,5. По состоянию на 00:39 мск рост замедлился до $173,15.
«В Солнечной системе произошло что-то, что помешало Земле вырасти и превратиться в гораздо более крупную планету земного типа, называемую суперземлей», — заявил астрофизик Университета Райса Андре Изидоро.