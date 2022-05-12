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«Ъ»: «Газпром» и «Интер РАО» могут быть заинтересованы в российских активах Fortum

В приобретении отдельных ТЭС могут быть заинтересованы "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) и "Интер РАО", пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в энергетической отрасли.
ТАСС
В частности, "Интер РАО" некоторое время ведет переговоры о покупке "Юнипро", но считает запрошенную цену слишком высокой.
ТАСС
Несмотря на то, что предпочтительным вариантом для компании является продажа российских активов целиком, возможно, Fortum все же придется согласиться на распродажу активов по отдельности, уточняет газета.
ТАСС
Согласно информации газеты, Fortum получал предложения о продаже отдельных газовых ТЭС.
ФАН

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«Ъ»: финская Fortum может продать свои российские активы «Газпрому» и «Интер РАО»
ФАН01:39
СМИ: «Газпром» и «Интер РАО» могут быть заинтересованы в российских активах Fortum
Накануне.Ru19:10
«Ъ»: «Газпром» и «Интер РАО» могут быть заинтересованы в российских активах Fortum
ТАСС18:52
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