ТАСС«Ъ»: «Газпром» и «Интер РАО» могут быть заинтересованы в российских активах FortumВ приобретении отдельных ТЭС могут быть заинтересованы "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) и "Интер РАО", пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в энергетической отрасли.ТАССВ частности, "Интер РАО" некоторое время ведет переговоры о покупке "Юнипро", но считает запрошенную цену слишком высокой.ТАССНесмотря на то, что предпочтительным вариантом для компании является продажа российских активов целиком, возможно, Fortum все же придется согласиться на распродажу активов по отдельности, уточняет газета.ТАСССогласно информации газеты, Fortum получал предложения о продаже отдельных газовых ТЭС.ФАНЧитать далееСвернутьПодробнее о событии«Ъ»: финская Fortum может продать свои российские активы «Газпрому» и «Интер РАО»ФАН01:39СМИ: «Газпром» и «Интер РАО» могут быть заинтересованы в российских активах FortumНакануне.Ru19:10«Ъ»: «Газпром» и «Интер РАО» могут быть заинтересованы в российских активах FortumТАСС18:52Показать все источникиОценить1Поделиться