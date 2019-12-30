Политика

РИА НовостиРИА Новости«Газпром» и Киев подписали мировое соглашение

"Газпром" и Киев подписали мировое соглашение по антимонопольному спору, написал в Facebook замминистра юстиции Украины Ивана Лищина.
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«Газпром» и Киев подписали мировое соглашение

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«Газпром» и Украина подписали мировое соглашение

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«Газпром» подписал с Украиной мировое соглашение в инвестиционном арбитраже

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