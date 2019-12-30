Политика
РИА Новости«Газпром» и Киев подписали мировое соглашение
"Газпром" и Киев подписали мировое соглашение по антимонопольному спору, написал в Facebook замминистра юстиции Украины Ивана Лищина.
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«Газпром» и Украина подписали подписали соглашение по антимонопольному спору
Московский Комсомолец07:29
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Здоровье
Скворцова заявила о незначительном дефиците лекарств в 2019 году
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в уходящем году в стране наблюдался временный дефицит только пяти препаратов из 14,5 тыс. За пять лет этот показатель сократился в несколько раз.
Происшествия
Пенсионер погиб в гараже и случайно убил семейную пару
В Коми семейная пара погибла по вине водителя, который надышался выхлопными газами и невольно отравил владельцев соседнего гаража, сообщает "РrоГород".
Наука
Рыбная диета не спасала от атеросклероза древних инуитов
Работа исследователей показала, что традиционный образ жизни и богатая омега-3 жирными кислотами диета не могут спасти человека от болезни.
Культура
Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»
Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
Общество
В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Общество
Дизайнеры опровергли новость о разрешении пассажирам РЖД верхних полок сидеть на нижних
Студия Артемия Лебедева представила новый дизайн электронных билетов РЖД на поезда дальнего следования, в которых не подтвердилась информация о разрешении пассажирам с верхних полок сидеть на нижних местах, сообщается на сайте студии.
Кино
Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат
Общество
Шэрон Стоун пожаловалась, что ее заблокировали на сайте знакомств
Американская актриса Шэрон Стоун пожаловалась в Твиттере, что ее страницу на сайте знакомств заблокировали.
Происшествия
Грузовик сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах
«В Люберцах, в районе Белой Дачи, 13, в зоне пешеходного перехода автомобиль КамАЗ совершил наезд на людей, в результате которого погибла пятилетняя девочка и полуторагодовалый ребёнок получил травмы», — цитирует полицию ТАСС.
Экономика
Bloomberg назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров
Совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин стал самым богатым за год российским миллиардером.
Наука
Собаки спасают от шизофрении, свидетельствуют результаты исследования
Исследование было опубликовано в журнале PLOS One.
Происшествия
В Москве врач-анестезиолог изнасиловал пациентку после операции
В Москве по подозрению в изнасиловании пациентки задержали врача-анестезиолога больницы имени Ерамишанцева, передает издание Baza в своем Telegram-канале.
Общество
АНО «РосНИИРОС» известила клиентов о возврате адресов
Автономная некоммерческая организация (АНО) «Российский научно-исследовательский Институт развития общественных сетей» (АНО «РосНИИРОС») вернула клиентам IP-адреса и извинилась перед ними.
Политика
В Турции заявили о сближении Анкары и Москвы из-за угрозы санкций
Угрозы санкций стали одним из факторов, которые ускорили сближение Турции и России, заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу в центре Берлина
Неизвестный открыл стрельбу в центре Берлина. Об этом говорится в сообщении полиции города в Twitter 30 декабря.
Здоровье
Петербургский Роспотребнадзор напомнил об опасности жарких стран
В Роспотребнадзоре Петербурга напомнили, что выезд в жаркие страны небезопасен.
Общество
ФАС возбудила дело против Booking.com
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении агрегатора Booking.com.
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Происшествия
В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей
Политика
Начался обмен пленными между Киевом и Донбассом
Общество
Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
Политика
Путин обсудил с президентом Финляндии ситуацию в Донбассе
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим финляндским коллегой Саули Ниинистё.
Политика
Глава МИД Словакии выразил надежду на примирение Украины и России
В последние дни председательства Словакии в ОБСЕ глава МИД страны Мирослав Лайчак назвал урегулирование на востоке Украины одним из главных приоритетов организации.
Единоборства
Федор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона в первом раунде боя
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко одержал победу над соперником из США Куинтоном Джексоном на турнире Bellator, который прошел в Японии.
Политика
Allseas окончательно отказалась достраивать «Северный поток – 2»
Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря после вступления в силу американских санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» швейцарская компания Allseas заявила о приостановке работ по прокладке трубопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании.
Происшествия
Власти Казахстана рассматривают три версии крушения самолета в Алматы
Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что следствие рассматривает три причины крушения самолета Fokker 100, разбившегося в Алматы 27 декабря.
Хоккей
Капитан сборной Канады не снял шлем во время гимна России
Происшествия