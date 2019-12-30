Политика
ТАСС«Газпром» подписал с Украиной мировое соглашение
"Газпром" и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже, что открывает путь к заключению долгосрочных договоров на транспортировку газа. Об этом в понедельник сообщил заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина.
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Политика
Контракт о транзите газа по Украине не могут подписать из-за проблем со Словакией - СМИ
Переговоры между "Газпромом" и украинскими компаниями по газу в Вене завершились, но контракт о транзите газа не могут подписать из-за проблем со Словакией, передает в понедельник украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа
Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Политика
Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти
За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
Футбол
«Реал» заплатит 4 млн евро, если захочет вернуть Эдегора из аренды
По информации испанских СМИ, "Реал" в случае досрочного возвращения Мартина Эдегора из аренды в "Реал Сосьедад" заплатит до четырех миллионов евро.
Авто
В Сети показали первые изображения нового Mercedes-Benz S-Class
Мировая премьера нового Mercedes-Benz S-Class ожидается в первой половине 2020 года.
Происшествия
Трамвай столкнулся с грузовиком на севере Москвы
На севере Москвы вечером в понедельник произошло столкновение трамвая и КамАЗа, информация о пострадавших уточняется, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
Общество
Жених опозорил неверную невесту перед гостями во время свадьбы
В китайской провинции Фуцзянь жених опозорил изменявшую ему невесту перед гостями во время свадебной церемонии.
Футбол
Семак объяснил неудачное выступление «Зенита» в Лиге чемпионов
Тренер питерского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему клуб с берегов Невы выступил неудачно в нынешнем сезоне еврокубков.
Происшествия
В Саратовской области машину разорвало пополам в ДТП
Два человека погибли в понедельник на трассе в Саратовской области в легковом автомобиле, который разорвало пополам при столкновении грузовиком Man, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Происшествия
В Новомосковске перевернулся пассажирский автобус
В Новомосковске перевернулся пассажирский автобус Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области По предварительной информации, в результате ДТП пострадали восемь человек.
Происшествия
При столкновении машин в Сыктывкаре погибли два человека
В 2018 году в Коми произошло 1065 ДТП, в которых 101 человек погиб, а 1448 получили травмы различной степени тяжести.
Происшествия
В Новосибирске мужчина с ножом напал на полицейских
Мужчина напал с ножом на полицейских в подъезде жилого дома в Заельцовском районе Новосибирска, сотрудники правоохранительных органов в ответ применили табельное оружие.
Футбол
Антонио Кассано: «80% футболистов состава не заслуживают играть в „Милане“. Но приход Ибрагимовича заставит их работать»
Бывший нападающий «Милана» Антонио Кассано прокомментировал возвращение в команду нападающего Златана Ибрагимовича.
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Происшествия
Тело младенца нашли на обочине в Кузбассе
Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Армия и оружие
В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана
Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и завершаются 30 декабря.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус госпитализировали на скорой
Актриса Кристина Асмус сообщила, что попала в больницу. Слишком большое количество работы в последнее время подорвало силы артистки.
Общество
Умер создатель Ту-160 авиаконструктор Валентин Близнюк
На 92 году жизни скончался советский авиаконструктор, создатель сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 Валентин Близнюк, сообщают СМИ.
Хоккей
Ларионов поведал о подготовке к матчу против Германии на МЧМ
Тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов поведал о подготовке к матчу против национальной команды Германии, который станет последним на групповом этапе чемпионата мира до 20 лет.
Политика
Путин и Лукашенко обсудили транзит нефти и газа в Белоруссию
Глава Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор о поставках нефти и газа в Белоруссию.
Кино
Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Политика
Начался обмен пленными между Украиной и Донбассом
Происшествия
СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
Общество
Треть переданных в ЛНР пленных на Украине пытали
Пыткам в украинском плену подвергалась треть тех людей, которые были переданы в ходе обмена в ЛНР, заявил 30 декабря главврач Луганской республиканской клинической больницы Олег Вольман, сообщает Луганский информационный центр.
Политика
Кремль опубликовал архивные снимки и видео к 20-летию Путина у власти
В Кремле подготовили набор снимков и видеозаписей к 20-летию президента России Владимира Путина у власти.