Политика

ТАССТАСС«Газпром» подписал с Украиной мировое соглашение

"Газпром" и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже, что открывает путь к заключению долгосрочных договоров на транспортировку газа. Об этом в понедельник сообщил заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина.
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Политика

Контракт о транзите газа по Украине не могут подписать из-за проблем со Словакией - СМИ

Переговоры между "Газпромом" и украинскими компаниями по газу в Вене завершились, но контракт о транзите газа не могут подписать из-за проблем со Словакией, передает в понедельник украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники.
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