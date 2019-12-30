"Газпром" и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже, что открывает путь к заключению долгосрочных договоров на транспортировку газа. Об этом в понедельник сообщил заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина.

Шоу-бизнес 51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».

Происшествия Трамвай столкнулся с грузовиком на севере Москвы На севере Москвы вечером в понедельник произошло столкновение трамвая и КамАЗа, информация о пострадавших уточняется, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка ГИБДД.

Происшествия В Саратовской области машину разорвало пополам в ДТП Два человека погибли в понедельник на трассе в Саратовской области в легковом автомобиле, который разорвало пополам при столкновении грузовиком Man, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Происшествия В Новомосковске перевернулся пассажирский автобус В Новомосковске перевернулся пассажирский автобус Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области По предварительной информации, в результате ДТП пострадали восемь человек.

Происшествия При столкновении машин в Сыктывкаре погибли два человека В 2018 году в Коми произошло 1065 ДТП, в которых 101 человек погиб, а 1448 получили травмы различной степени тяжести.

Происшествия В Новосибирске мужчина с ножом напал на полицейских Мужчина напал с ножом на полицейских в подъезде жилого дома в Заельцовском районе Новосибирска, сотрудники правоохранительных органов в ответ применили табельное оружие.

Армия и оружие В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и завершаются 30 декабря.

Шоу-бизнес Кристину Асмус госпитализировали на скорой Актриса Кристина Асмус сообщила, что попала в больницу. Слишком большое количество работы в последнее время подорвало силы артистки.

Хоккей Ларионов поведал о подготовке к матчу против Германии на МЧМ Тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов поведал о подготовке к матчу против национальной команды Германии, который станет последним на групповом этапе чемпионата мира до 20 лет.