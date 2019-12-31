Энергетика

ГЛАС.RUГЛАС.RU«Газпром» и Молдавия продлили соглашение на поставку газа

Как ранее сообщал вице-премьер России Дмитрий Козак, представители «Газпрома» договорились с Молдавией о том, что страна будет покупать газ по цене в 173-175 за 1 тыс. куб. м. Отметим, что в начале 2019 года государство импортировало российское топливо по цене в 235 за 1 тыс. куб. м.
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с чего всё началось

Молдавия и «Газпром» продлили контракт на поставку газа

Газораспределительное предприятие в Молдавии "Молдовагаз" и "Газпром" продлили действующий контракт на поставку голубого топлива еще на один год.
ТАСС31.12.19 в 04:11

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Молдавия и «Газпром» продлили контракт на поставку газа

ТАСС31.12.19 в 04:11

Молдавия и «Газпром» продлили договор о поставках газа

Интерфакс31.12.19 в 05:08

Россия и Молдавия продлили контракт на поставку газа

Комсомольская правда31.12.19 в 04:55

Россия и Молдавия договорились по газу

Lenta.ru31.12.19 в 04:19

Молдавия продлила контракт с «Газпромом» на поставки газа

РБК31.12.19 в 06:33

«Молдавгаз» и «Газпром» продлили действующий контракт

Московский Комсомолец31.12.19 в 03:58

«Газпром» продлил с «Молдовагаз» контракт на поставки газа в Молдову

Sputnik Молдова31.12.19 в 02:57
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