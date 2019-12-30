Энергетика
ТАССМолдавия и «Газпром» продлили контракт на поставку газа
Газораспределительное предприятие в Молдавии "Молдовагаз" и "Газпром" продлили действующий контракт на поставку голубого топлива еще на один год.
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Энергетика
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»
Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
Футбол
Гвардиола — о чемпионской гонке в АПЛ: есть проблемы, которые мы не контролируем
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола накануне поединка 21-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» выразил мнение относительно чемпионской гонки в АПЛ.
Гаджеты
Озвучены характеристики PlayStation 5 и Xbox Series X
Экономика
В России сократился срок владения жильем для продажи его без НДФЛ
C 1 января 2020 года в законную силу вступили изменения в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие снижение с пяти до трех лет срока владения единственным жильем, по истечении которого при продаже владельцам не нужно будет платить НДФЛ.
Политика
Два украинских телеканала показали поздравление Порошенко
Два украинских телеканала - "Прямой" и "Пятый" - в новогоднюю ночь показали обращение бывшего президента Петра Порошенко, а в первые минуты после полуночи - поздравление нынешнего лидера страны Владимира Зеленского.
Спорт
WADA обновило список запрещенных веществ
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ввело в действие обновленный список запрещенных веществ с 1 января 2020 года.
Хоккей
Молодежка сборной России разгромила Германию и вышла в плей-офф МЧМ
Молодежная сборная России сумела одержать победу над командой Германии, разгромив ее со счетом 6:1 и выйдя в плей-офф чемпионата мира по хоккею.
Шоу-бизнес
Дочь Пугачевой и Галкина Лиза научилась играть «Миллион алых роз»
Максим опубликовал видео, как весело Лиза играет на детском пианино "Миллион алых роз", а Гарри зажигательно танцует и думает о лайках.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева пожаловалась на одиночество
Лариса Гузеева пожаловалась поклонникам, что Новый год провела в гордом одиночестве.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Единоборства
Глава UFC рассказал о «сумасшедших» гонорарах Хабиба Нурмагомедова
Происшествия
Пропавший в Благовещенске двухлетний мальчик найден живым
В Благовещенске нашли двухлетнего ребенка, которого мать потеряла накануне в неизвестном месте.
Армия и оружие
Эксперты назвали главные отечественные военные новинки
Эксперты назвали главные отечественные военные новинки, заслуживающие особого внимания.
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Здоровье
Диетологи рассказали об опасности переедания в новогоднюю ночь
Переедание и злоупотребление алкоголем в новогоднюю ночь может привести к нарушению работы пищеварительной системы, гастриту и панкреатиту, рассказала РБК диетолог-эндокринолог «РЖД-Медицина» Светлана Макарова.
Политика
Forbes оценил санкции США против «Северного потока-2»
Санкции США, введенные в отношении строительства газопровода «Северный поток — 2», являются неэффективными, об этом говорится в материале журнала Forbes.
Политика
Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме
Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.
Общество
В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
Наука
Объяснена опасность неправильного сна
Футбол
В «Челси» рассказали об убытке в $128 млн
Английский "Челси" отчитался о крупном убытке за прошлый сезон, который составил 96,6 млн фунтов (около $128 млн), сообщает AP.
Общество
Россиянам разъяснили новые правила регистрации автомобилей
Измененные правила государственной регистрации автомобилей начали действовать в России 1 января.
Происшествия
В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов
В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
Общество
В России вступил в силу закон о любительском рыболовстве
Сегодня, 1 января, вступил в силу закон о любительском рыболовстве, сообщает ИА REGNUM.
Здоровье
Откуда берется похмелье и как его избежать
В 2018 году британские специалисты установили, что в состоянии похмелья, даже когда алкоголя в крови уже нет, навыки вождения ухудшаются.
Финансы
Экономика Украины. Итоги 2019 года
Нацбанк Украины ожидает, что номинальная ревальвация гривны по итогам 2019 года составит 14,5% по доллару и 16,7% по евро.
Экономика
Взнос на капремонт в Москве повысили на 3,7%
В Москве минимальный размер взноса за капитальный ремонт жилья с 1 января повышен на 3,7%, ставка платы за содержание жилого помещения - на 5%, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы.
Экономика
В России повысились акцизы на сигареты и другие табачные изделия
Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия повышается в России с 1 января 2020 года.
Политика
Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России
Нефтяная компания Exxon Mobil добилась в американском суде отмены штрафа в два миллиона долларов за нарушение санкций, введенных Вашингтоном против Москвы.
Экономика
Аналитики назвали самые доходные вложения 2019 года
Вложения в облигации Покупка российских долларовых облигаций с погашением в 2028 году была самой популярной "российской идеей 2019 года" как среди квалифицированных, так и среди неквалифицированных инвесторов, сообщил руководитель управления по работе с финансовыми активами Ситибанка Михаил Знаменский.