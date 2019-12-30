Энергетика

ТАССТАССМолдавия и «Газпром» продлили контракт на поставку газа

Газораспределительное предприятие в Молдавии "Молдовагаз" и "Газпром" продлили действующий контракт на поставку голубого топлива еще на один год.
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