Чебан заверил премьер-министра, что «Молдовагаз» оплачивает поставки газа на 100%. Контракт о поставках газа между Молдавией и «Газпромом» был подписан в декабре 2006 года и истек в конце 2011 года. Договор ежегодно продлевался, пока Кишинев вел переговоры с Москвой о снижении закупочной цены.

Молдавия продлила контракт с «Газпромом» на поставки газа

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