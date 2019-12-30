Энергетика
РБКМолдавия продлила контракт с «Газпромом» на поставки газа
Чебан заверил премьер-министра, что «Молдовагаз» оплачивает поставки газа на 100%. Контракт о поставках газа между Молдавией и «Газпромом» был подписан в декабре 2006 года и истек в конце 2011 года. Договор ежегодно продлевался, пока Кишинев вел переговоры с Москвой о снижении закупочной цены.
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Энергетика
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