«Себя нужно любить»: Анастасия Костенко высказалась о любовницах женатых мужчин

Модель Анастасия Костенко, которая уже несколько лет счастливо замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, посоветовала не вступать в отношения с женатыми мужчинами.