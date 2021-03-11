«Газпром» и Монголия подписали план по газопроводу «Союз Восток»
Совместная рабочая группа "Газпрома" и правительства Монголии обсудила ход разработки компанией специального назначения "Газопровод Союз Восток" технико-экономического обоснования проекта, а также подписала план деятельности на 2021-2022 годы, говорится в сообщении российского газового холдинга.В источнике
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Делегация Газпрома совершила облет трассы газопровода Союз Восток в Монголии
Neftegaz.ru11 марта в 05:42
Газпром и Монголия подписали план по продолжению газопровода «Сила Сибири-2»
Агентство нефтегазовой информации11 марта в 05:40