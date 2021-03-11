Под угрозой хакерских атак оказались компьютеры 2019 года и старше

Как выяснилось, под угрозой атак находятся компьютеры, выпущенные до 2019 года, владельцы которых не позаботились об установке обновлений, призванных прикрыть уязвимость Spectre в ОС Windows и Linux.