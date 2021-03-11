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ТАСС
ТАСС

«Газпром» и Монголия подписали план по газопроводу «Союз Восток»

Совместная рабочая группа "Газпрома" и правительства Монголии обсудила ход разработки компанией специального назначения "Газопровод Союз Восток" технико-экономического обоснования проекта, а также подписала план деятельности на 2021-2022 годы, говорится в сообщении российского газового холдинга.В источнике
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«Газпром» и Монголия согласовали план по газопроводу «Союз Восток»

Российская газета11 марта в 10:35

«Газпром» и Монголия утвердили план работ по «Силе Сибири-2»

Нефтегазовая вертикаль11 марта в 08:01

Делегация Газпрома совершила облет трассы газопровода Союз Восток в Монголии

Neftegaz.ru11 марта в 05:42

«Газпром» и Монголия утвердили план по газопроводу «Союз Восток»

ПРАЙМ11 марта в 06:05

Газпром и Монголия подписали план по продолжению газопровода «Сила Сибири-2»

Агентство нефтегазовой информации11 марта в 05:40

«Газпром» и правительство Монголии утвердили план работы совместной группы по проекту «Союз Восток»

Finam.Ru11 марта в 04:32

«Газпром» и Монголия подписали план по газопроводу «Союз Восток»

ТАСС11 марта в 04:24
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