«Газпром» и Монголия согласовали план по газопроводу «Союз Восток»
"Газпром" и правительство Монголии согласовали план деятельности Совместной рабочей группы на 2021-2022 годы по работе над проектом газопровода "Союз Восток", который будет зарубежным продолжением "Силы Сибири - 2". Об этом сообщило управление информации российской компании.В источнике
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Делегация Газпрома совершила облет трассы газопровода Союз Восток в Монголии
Neftegaz.ru11 марта в 05:42
Газпром и Монголия подписали план по продолжению газопровода «Сила Сибири-2»
Агентство нефтегазовой информации11 марта в 05:40