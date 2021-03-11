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Российская газета
Российская газета

«Газпром» и Монголия согласовали план по газопроводу «Союз Восток»

"Газпром" и правительство Монголии согласовали план деятельности Совместной рабочей группы на 2021-2022 годы по работе над проектом газопровода "Союз Восток", который будет зарубежным продолжением "Силы Сибири - 2". Об этом сообщило управление информации российской компании.В источнике
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«Газпром» и Монголия согласовали план по газопроводу «Союз Восток»

Российская газетавчера в 10:35

«Газпром» и Монголия утвердили план работ по «Силе Сибири-2»

Нефтегазовая вертикальвчера в 08:01

«Газпром» и Монголия утвердили план по газопроводу «Союз Восток»

ПРАЙМвчера в 06:05

Делегация Газпрома совершила облет трассы газопровода Союз Восток в Монголии

Neftegaz.ruвчера в 05:42

Газпром и Монголия подписали план по продолжению газопровода «Сила Сибири-2»

Агентство нефтегазовой информациивчера в 05:40

«Газпром» и правительство Монголии утвердили план работы совместной группы по проекту «Союз Восток»

Finam.Ruвчера в 04:32

«Газпром» и Монголия подписали план по газопроводу «Союз Восток»

ТАССвчера в 04:24
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