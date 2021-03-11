"Газпром" и правительство Монголии согласовали план деятельности Совместной рабочей группы на 2021-2022 годы по работе над проектом газопровода "Союз Восток", который будет зарубежным продолжением "Силы Сибири - 2". Об этом сообщило управление информации российской компании.

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