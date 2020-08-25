«Газпром» и Монголия создадут СП для строительства газопровода в Китай
Компания будет учреждена в Монголии. Она займется разработкой технико-экономического обоснования проекта строительства и эксплуатации магистрального газопровода. В декабре прошлого года «Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай.В источнике
С чего всё началось
В пресс-релизе
«Газпрома» говорится, что в ходе онлайн-встречи Алексей Миллер и вице-премьер Монголии Янгугийн Содбаатар оставили свои подписи под Меморандумом о намерениях в отношении создания компании специального назначения.
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Rambler News Serviceвчера в 04:24