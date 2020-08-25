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Ведомости
Ведомости

«Газпром» и Монголия создадут СП для строительства газопровода в Китай

Компания будет учреждена в Монголии. Она займется разработкой технико-экономического обоснования проекта строительства и эксплуатации магистрального газопровода. В декабре прошлого года «Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай.В источнике
С чего всё началось
В пресс-релизе
 «Газпрома» говорится, что в ходе онлайн-встречи Алексей Миллер и вице-премьер Монголии Янгугийн Содбаатар оставили свои подписи под Меморандумом о намерениях в отношении создания компании специального назначения.
Внешнеэкономические связивчера в 12:34
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Ведомости

«Газпром» и Монголия создадут СП для проекта строительства газопровода в Китай

Ведомости17:19
Lenta.ru

Россия создаст специальную компанию для «Силы Сибири-2»

Lenta.ruвчера в 05:28
Rambler News Service

«Газпром» договорился с Монголией о разработке проекта газопровода в Китай

Rambler News Serviceвчера в 04:24
REGNUM

Газпром и Монголия договорились о разработке проекта газопровода в Китай

REGNUMвчера в 04:42
ТАСС

«Газпром» и Монголия создадут СП для разработки ТЭО строительства газопровода в Китай

ТАССвчера в 04:32
Finam.Ru

«Газпром» и правительство Монголии подписали меморандум о создании компании специального назначения

Finam.Ruвчера в 04:24
Интерфакс

«Газпром» подписал с Монголией меморандум о строительстве газопровода

Интерфаксвчера в 05:06

Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
РИА Новостивчера в 02:03
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США арестовали гражданина РФ по обвинению в попытке киберпреступления

По обвинению в попытке подкупа сотрудника американской компании с целью совершения киберпреступления в США арестован гражданин РФ Егор Крючков, сообщило американское министерство юстиции.
Интерфакс20:18
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«Больше, лучше и безумнее»: критики в восторге от 2 сезона «Пацанов»

Уайлдинг подчеркнул, что благодаря динамике новых персонажей и злободневности сюжета, который служит идеальной аналогией для эпохи Трампа в Америке, второй сезон стал «больше, лучше и безумнее» и окончательно доказал, что «Пацаны» – один из лучших сериалов современности.
Popcornnews.ruвчера в 02:53
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Отменен приговор свердловским полицейским, осужденным за пытки

Ранее URA.RU писало, что в Синарском суде Каменска-Уральского 16 марта были осуждены четверо полицейских: оперативник Алексей Возчиков был приговорен к четырем годам колонии, экс-начальник отдела полиции Алексей Андреев, и оперативники Эмиль Гасанов и Василий Половка получили по три года колони общего режима.
URA.Ruвчера в 08:23
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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50
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Пенсионный фонд России поймали на выплатах «мертвым душам»

Как установили в Счетной палате, несовершенство системы привело к тому, что Пенсионный фонд продолжает выплачивать пенсии «мертвым душам» — россиянам, которые уже умерли, однако информация об этом пока не дошла до ПФР.
Lenta.ruвчера в 07:51
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