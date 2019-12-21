Экономика

ИнтерфаксИнтерфакс«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут договор по транзиту газа на пять лет

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" подпишут транзитный договор на пять лет, сообщил журналистам источник в "Газпроме". При этом, по его данным, в 2020 году объем транзита составит 65 млрд кубометров газа, в 2021-2024 годах - по 40 млрд кубометров.
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