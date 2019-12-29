Последние несколько дней наша команда работала с русскими над согласованием текстов договоров для выполнения подписанного в Минске протокола. Понятно, что борьба идет за каждую запятую. Есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений по состоянию на сейчас нет.

На переговорах о транзите газа Россия и Украина ведут борьбу за каждую запятую, поэтому пока согласованного текста соглашений нет, сообщил 28 декабря в Facebook глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. По его словам, прогресс всё же есть, на переговорах согласовываются сразу несколько документов.

«Газпром» и «Нафтогаз» не смогли согласовать текст договора о транзите

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