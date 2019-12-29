Политика

ИзвестияИзвестия«Газпром» и «Нафтогаз» не смогли согласовать текст договора о транзите

На переговорах о транзите газа Россия и Украина ведут борьбу за каждую запятую, поэтому пока согласованного текста соглашений нет, сообщил 28 декабря в Facebook глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. По его словам, прогресс всё же есть, на переговорах согласовываются сразу несколько документов.
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Андрей Коболев
Последние несколько дней наша команда работала с русскими над согласованием текстов договоров для выполнения подписанного в Минске протокола. Понятно, что борьба идет за каждую запятую. Есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений по состоянию на сейчас нет.
— Андрей Коболев, украинский предпринимательПРАЙМ 15:40

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«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений о транзите газа

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Согласованных с «Газпромом» текстов соглашений на транзит газа еще нет - «Нафтогаз»

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