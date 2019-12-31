Энергетика

Хакасия-ИнформХакасия-Информ«Газпром» и «Нафтогаз» подписали договор о транзите газа

Россия и Украина подписали соглашение о транзите газа на срок пять лет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы Газпрома Алексея Миллера.
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Витренко рассказал о деталях соглашения, подписанного «Нафтогазом» и «Газпромом»

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«Газпром» и «Нафтогаз» подписали соглашение о транзите российского газа

Ведомостивчера в 16:48
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В Кремле заявили, что Россия и Белоруссия пока не договорились по газу

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Как сообщает Marca, каталонцы сделали хорватскому клубу стартовое предложение по игроку, однако оно было воспринято как не соответствующее уровню испанца и потому отклонено.
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Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
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На пляже в Майами нашли тело российского пилота

На пляже в Майами нашли тело пилота одной из российских авиакомпаний, сообщает Пятый канал со ссылкой на свой источник.
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Путин поздравил россиян с Новым годом

Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом и пожелал им мира, передает «РИА Новости».
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Российские дипломаты и политики усомнились в знаниях посла США в Польше Джорджетты Мосбахер об истории после того, как она возложила вину за начало Второй мировой войны на Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, назвав Польшу "жертвой конфликта".
РИА Новости вчера в 15:50
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«Нафтогаз» назвал ожидаемый объём транзита газа в 2020 году

Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
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Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом президента Украины Владимира Зеленского.
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Победитель встречи между сборными России и Германии выйдет в четвертьфинал турнира.
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Москвичей предупредили о новом виде мошенничества

Роспотребнадзор зафиксировал в Москве новый вид обмана жителей, передает агентство новостей "Москва".
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В ЛНР подвели годовые итоги обстрелов со стороны ВСУ

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Трамп анонсировал подписание первой фазы соглашения с Китаем 15 января

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