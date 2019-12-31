Россия и Украина подписали соглашение о транзите газа на срок пять лет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы Газпрома Алексея Миллера.

«Газпром» и «Нафтогаз» подписали договор о транзите газа

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