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Хакасия-Информ«Газпром» и «Нафтогаз» подписали договор о транзите газа
Россия заплатит за транзит газа по украинской ГТС более семи миллиардов долларов в течение пяти лет. Предполагается, что в первый год действия нового договора (2020 год) Россия прокачает через украинскую трубу 65 миллиардов кубометров газа, позже — по 40 миллиардов кубометров.
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Витренко рассказал о деталях соглашения, подписанного «Нафтогазом» и «Газпромом»
Вести.Ruвчера в 18:43
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