Россия заплатит за транзит газа по украинской ГТС более семи миллиардов долларов в течение пяти лет. Предполагается, что в первый год действия нового договора (2020 год) Россия прокачает через украинскую трубу 65 миллиардов кубометров газа, позже — по 40 миллиардов кубометров.

«Газпром» и «Нафтогаз» подписали договор о транзите газа

Экономика Названы самые обедневшие российские миллиардеры Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.

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