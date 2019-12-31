Энергетика

Хакасия-ИнформХакасия-Информ«Газпром» и «Нафтогаз» подписали договор о транзите газа

Россия заплатит за транзит газа по украинской ГТС более семи миллиардов долларов в течение пяти лет. Предполагается, что в первый год действия нового договора (2020 год) Россия прокачает через украинскую трубу 65 миллиардов кубометров газа, позже — по 40 миллиардов кубометров.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

В «Нафтогазе» заявили, что контракт с Москвой был подписан по принципу «качай или плати»

Life.ru09:26

В «Нафтогазе» назвали неординарным подписание контракта по газу

Телеканал 360°вчера в 18:13

Витренко рассказал о деталях соглашения, подписанного «Нафтогазом» и «Газпромом»

Вести.Ruвчера в 18:43

«Нафтогаз» раскрыл подробности контракта о транзите российского газа

Известиявчера в 17:19

В «Нафтогазе» заявили, что контракт с РФ на транзит предполагает принцип «качай или плати»

ТАССвчера в 17:15

Соглашение «Нафтогаза» и «Газпрома». Главное

РБК06:40

«Газпром» и «Нафтогаз» подписали соглашение о транзите российского газа

Ведомостивчера в 16:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:50, Ашберн
Происшествия

Подтверждена гибель полицейского в результате нападения на пост ДПС

Lenta.ru 14:29
Хоккей

Брагин: «С Германией играли в режиме плей-офф»

Сегодня была игра в режиме плей-офф.
Sport24.ru 13:36
Происшествия

Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве

В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
RT на русском 13:57
Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru 08:21
Кино

Рассказан сюжет нового фильма о Гарри Поттере

Создатели оригинальной саги рассказали сюжет нового фильма. Франшиза о Гарри Поттере принесла мировую славу Джоан Роулинг.
Актуальные Новости 10:44
Происшествия

В Саратовской области опрокинулся междугородний микроавтобус

RT на русском 13:37
Происшествия

В центре Москвы задержали более 30 человек

На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 10:24
Армия и оружие

США направили дополнительные силы для защиты посольства в Ираке

Соединенные Штаты направили для поддержки персонала американского посольства в Багдаде дополнительные силы.
ТАСС 12:18
Технологии

ВОЗ: новый смертельно опасный вирус может погубить миллионы человек

Ученые считают, что новый вирус намного страшней Эболы и может поразить миллионы человек.
Pravda.Ru 12:39
Единоборства

Абдулманап Нурмагомедов хочет реванша Хабиба и Конора

В интервью газете "Спорт-Экспресс" отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов допустил возможность реванша сына с «Нотариусом».
Зори Табасарана вчера в 14:03
Общество

Медведев подписал требования по использованию животных в цирках

Премьер-министр Дмитрий Медведев ввел новые правила использования животных в зоопарках, цирках, дельфинариях и океанариумах.
РИА Новости 10:13
Гаджеты

Слухи: «большой» Navi 21 для флагманского Radeon будет в два раза больше и быстрее Navi 10

Сообщается, что площадь кристалла нового GPU составляет 505 мм2, что практически в два раза больше по сравнению с Navi 10 (видеокарты Radeon RX 5700-й серии), площадь которого достигает 251 мм2.
3DNews 13:10
Футбол

Василий Березуцкий: «Родившись в нидерландской тюрьме, можно быстрее научиться играть в футбол, чем у нас»

Василий Березуцкий, входивший в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Витессе», сравнил условия, в которых вырастают футболисты в Нидерландах и России.
Матч ТВ 12:09
Здоровье

Цельное молоко поможет предотвратить ожирение

Оказывается, продукт не только богат на различные микроэлементы, но и помогает предотвратить ожирение.
Актуальные Новости 05:13
Политика

Посольство в Швеции ответило на заявления о «российских троллях»

Посольство в Швеции назвало паранойей заявление министра энергетики и информационных технологий Андреса Игемана о "российских троллях".
РИА Новости 12:40
Спорт

Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
RT на русском 08:12
Технологии

Появились уточненные данные о камере Nikon D780, включая дату анонса и цену

Анонс Nikon D780 ожидается в первой половине января.
iXBT.com 06:02
Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

«Газпром» подписал протокол о ценах на газ для Белоруссии на январь и февраль 2020 года.
Lenta.ru 14:10
Политика

Помпео посетит Украину и Белоруссию в начале января

Госсекретарь США Майк Помпео с 3 по 7 января 2020 года посетит с официальным визитом Украину, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Кипр, говорится в сообщении Госдепартамента США.
Rambler News Service вчера в 07:13
Культура

Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»

Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
Алтапресс 08:09
Футбол

Анчелотти одним словом описал Гвардиолу

Главный тренер мерсисайдского "Эвертона" Карло Анчелотти одним словом описал своего коллегу, Пепа Гвардиолу, возглавляющего в настоящее время "Манчестер Сити".
Газета.Ru 10:53
Гаджеты

Realme X50 оказался полным аналогом Redmi K30 5G

В Сети опубликована информация о новом смартфоне Realme X50. Мобильный телефон от китайского бренда оказался полным аналогом Redmi K30 5G.
Актуальные Новости 29 декабря в 09:21
Футбол

У «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» равные шансы на победу

Шансы на равный счет представлены в линии БК БингоБум котировкой 3.73. В последних 10 очных встречах соперники забивали минимум по два мяча.
Букмекеры.рф вчера в 12:36
Космос

Лучшие космические снимки 2019 года

Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
RT на русском 10:52
Технологии

WhatsApp перестанет работать на части устройств

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.
Lenta.ru 03:56
Авто

Компания BMW рассказала о новинках для России в 2020 году

Представители немецкой компании BMW рассказали о новинках, которые будут представлены в России в следующем году.
Goroday.ru 13:26
Армия и оружие

Роухани: учения Ирана, России и Китая возмутили США

Иранский президент Хасан Роухани отметил, что военно-морские учения, которые совместно провели три страны в Индийском океане, привели в бешенство США и их вассальные государства.
Pravda.Ru 07:31
Политика

Медведев назвал газовый контракт с Украиной компромиссом

Газовый контракт, заключенный Россией и Украиной, является «компромиссом, который необходимо было найти».
Известия 02:38
Происшествия

Скончалась девушка героя мема про повара в Петербурге

Речь идет о молодом человеке, который стал героем Интернета благодаря видео «Повар спрашивает повара».
7 новостей 11:39
Общество

Рогозин назвал заслуги Илона Маска преувеличенными

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает, что заслуги Илона Маска (SpaceX) и Джеффа Безоса (Blue Origin) преувеличены, а российская космонавтика показывает результаты ничуть не хуже.
РИА Новости 10:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное