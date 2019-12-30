С сегодняшнего дня документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года, добавил глава «Газпрома».

Россия и Украина подписали соглашения по транзиту газа

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