Политика
РБКРоссия и Украина подписали соглашения по транзиту газа
С сегодняшнего дня документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года, добавил глава «Газпрома».
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Какие параметры соглашения по транзиту газа не раскрыли Россия и Украина
Rambler News Serviceвчера в 04:11
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Происшествия
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