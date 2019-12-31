Энергетика

Мой БрянскМой Брянск«Нафтогаз» рассказал детали контракта о транзите российского газа

Как сообщил на своей странице в Facebook глава компании Юрий Ветренко, переговоры между сторонами проводились до поздней ночи 29 октября. Он уточнил, что гарантированные объёмы транзита газа из Российской Федерации — это минимум, а не максимум.
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