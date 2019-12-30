Энергетика

Капитал страныКапитал страны«Газпром» и «Нафтогаз» подписали контракт на транзит газа

Россия и Украина заключили пакет соглашений, которые обеспечат транзит голубого топлива из Российской Федерации через территорию Украины в Европу после 2019 года. Об этом сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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В «Нафтогазе» заявили, что контракт с Москвой был подписан по принципу «качай или плати»

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Витренко рассказал о деталях соглашения, подписанного «Нафтогазом» и «Газпромом»

Вести.Ru30.12.19 в 18:43

«Нафтогаз» сообщил детали контракта о транзите российского газа

РБК30.12.19 в 16:43

«Нафтогаз» раскрыл подробности контракта о транзите российского газа

Известия30.12.19 в 17:19

В «Нафтогазе» заявили, что контракт с РФ на транзит предполагает принцип «качай или плати»

ТАСС30.12.19 в 17:15

В «Нафтогазе» назвали неординарным подписание контракта по газу

Телеканал 360°30.12.19 в 18:13

«Нафтогаз»: Транзит допобъемов газа обойдется «Газпрому» дороже

ПРАЙМ30.12.19 в 17:23
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Врач назвал симптомы, свойственные почти всем типам рака

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Украина показала облик перспективных космических сверхтяжелых ракет

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Устюгов возглавил общий зачёт «Тур де Ски»

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Чипы для карт «Мир» станут российского производства

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Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»

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В Москве в новогодних гуляниях приняли участие около 2,7 млн человек

Около 2,7 млн человек, гостей и жителей столицы, приняли участие в новогодних праздничных гуляниях в Москве.
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Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме

Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.
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