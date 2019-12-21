"Газпром" и "Нафтогаз Украины" подпишут транзитный договор на пять лет, сообщил журналистам источник в "Газпроме". При этом, по его данным, в 2020 году объем транзита составит 65 млрд кубометров газа, в 2021-2024 годах - по 40 млрд кубометров.

«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут договор по транзиту газа на пять лет

Общество Памятник Сталину открыли в Волгограде 20 декабря 2019 года в Волгограде установили и открыли памятник Иосифу Сталину. Приурочили торжества к 140-летнему юбилею вождя.

Политика Путин высказался о резолюции Европарламента о Второй мировой На встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин заявил, что его удивила и несколько задела недавняя резолюция Европарламента «о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», передает ТАСС.

Политика ЕС выступил против санкций США в отношении европейских компаний Евросоюз выступает против санкций США, направленных на компании ЕС, ведущие законный бизнес, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Еврокомиссии, который прокомментировал американские меры против «Северного потока — 2».

Политика В совете при президенте Польши назвали власти США «болванами» Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях, в которой резко раскритиковал власти США, назвав их "болванами".

Общество СМИ сообщили о блокировке счетов мужа Заворотнюк Активы хореографа и фигуриста Петра Чернышёва в одном из российских банков заблокированы по инициативе налоговой службы Санкт-Петербурга, где оформлена его компания, сообщает телеграм-канал Mash.

Общество Медведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев усомнился в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с двадцати до десяти километров в час, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

Политика Владимир Путин поддержал дискуссию об изменении Конституции Владимир Путин поддержал дискуссию об изменении Конституции Президент Владимир Путин во время своей пресс-конференции допустил изменение Конституции и предложил уточнить норму об ограничении количества сроков, в течение которых один гражданин вправе занимать пост главы государства.

Экономика Продажу квартиры Киркорова из-за долгов опровергли Александр Добровинский, адвокат российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова, опроверг информацию о том, что принадлежащую певцу квартиру выставили на продажу из-за долгов.

Происшествия В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека Два человека погибли, еще четыре пострадали при наезде грузовика на пять легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

Происшествия Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.

Культура Сериал «Эпидемия» покажут целиком до конца года Разослан релиз, в котором говорится о том, что до Нового года PREMIER покажет все восемь серий проекта. Прежде всего - вернут пятую серию.

Спорт СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.

Происшествия В Волгоградской области автобус столкнулся с КамАЗом Заказной автобус с 57 гражданами Узбекистана столкнулся с грузовиком КамАЗ на трассе в Волгоградской области, пять человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.

Происшествия Подростки массово избили полицейских в Апатитах Рядом с Дворцом культуры в Апатитах произошла массовая драка между школьниками и сотрудниками полиции.

Политика Орешкин прокомментировал итоги встречи Путина и Лукашенко Министр экономического развития России Максим Орешкин прокомментировал итоги встречи президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.