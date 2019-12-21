Экономика
Интерфакс«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут договор по транзиту газа на пять лет
"Газпром" и "Нафтогаз Украины" подпишут транзитный договор на пять лет, сообщил журналистам источник в "Газпроме". При этом, по его данным, в 2020 году объем транзита составит 65 млрд кубометров газа, в 2021-2024 годах - по 40 млрд кубометров.
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Шоу-бизнес
Любовь Успенскую приравняли к Верке Сердючке
Общество
Памятник Сталину открыли в Волгограде
20 декабря 2019 года в Волгограде установили и открыли памятник Иосифу Сталину. Приурочили торжества к 140-летнему юбилею вождя.
Политика
Путин высказался о резолюции Европарламента о Второй мировой
На встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин заявил, что его удивила и несколько задела недавняя резолюция Европарламента «о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», передает ТАСС.
Политика
ЕС выступил против санкций США в отношении европейских компаний
Евросоюз выступает против санкций США, направленных на компании ЕС, ведущие законный бизнес, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Еврокомиссии, который прокомментировал американские меры против «Северного потока — 2».
Политика
В совете при президенте Польши назвали власти США «болванами»
Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях, в которой резко раскритиковал власти США, назвав их "болванами".
Общество
СМИ сообщили о блокировке счетов мужа Заворотнюк
Активы хореографа и фигуриста Петра Чернышёва в одном из российских банков заблокированы по инициативе налоговой службы Санкт-Петербурга, где оформлена его компания, сообщает телеграм-канал Mash.
Происшествия
Названы причины пожара в колледже Одессы
Общество
Медведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев усомнился в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с двадцати до десяти километров в час, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Футбол
Губерниев отреагировал на слова Семина о «говорящем попугае»
Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на выпад в свой адрес со стороны наставника "Локомотива" Юрия Семина.
Происшествия
Устроившего стрельбу на Лубянке заподозрили в еще одном преступлении
Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, может быть причастен к еще одному преступлению.
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года
Политика
Владимир Путин поддержал дискуссию об изменении Конституции
Владимир Путин поддержал дискуссию об изменении Конституции Президент Владимир Путин во время своей пресс-конференции допустил изменение Конституции и предложил уточнить норму об ограничении количества сроков, в течение которых один гражданин вправе занимать пост главы государства.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Экономика
Продажу квартиры Киркорова из-за долгов опровергли
Александр Добровинский, адвокат российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова, опроверг информацию о том, что принадлежащую певцу квартиру выставили на продажу из-за долгов.
Происшествия
В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека
Два человека погибли, еще четыре пострадали при наезде грузовика на пять легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Здоровье
«Уральские пельмени» высмеяли увольнение врачей в Нижнем Тагиле
"Уральские пельмени" высмеяли увольнение врачей в Нижнем Тагиле Участники коллектива разыграли сцену, в которой один из медиков подает заявление об увольнении.
Происшествия
Начальника управления по СМИ Ростова-на-Дону задержали
Происшествия
Самолет, летевший из Гоа в Москву, совершил экстренную посадку в Баку
Самолет авиакомпании Azur Air, следовавший из Гоа в Москву, совершил в субботу экстренную посадку в Баку из-за технических проблем.
Культура
Сериал «Эпидемия» покажут целиком до конца года
Разослан релиз, в котором говорится о том, что до Нового года PREMIER покажет все восемь серий проекта. Прежде всего - вернут пятую серию.
Спорт
СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории
Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.
Происшествия
В Волгоградской области автобус столкнулся с КамАЗом
Заказной автобус с 57 гражданами Узбекистана столкнулся с грузовиком КамАЗ на трассе в Волгоградской области, пять человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.
Футбол
Слуцкий рассказал, почему принял предложение «Рубина»
Слуцкий, известный в России по работе с московским ЦСКА, объяснил, почему принял предложение «Рубина».
Армия и оружие
В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»
В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С".
Происшествия
Подростки массово избили полицейских в Апатитах
Рядом с Дворцом культуры в Апатитах произошла массовая драка между школьниками и сотрудниками полиции.
Общество
В России предложили провести перепись всех SIM-карт
Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил Роскомнадзору провести перепись SIM-карт россиян.
Политика
Орешкин прокомментировал итоги встречи Путина и Лукашенко
Министр экономического развития России Максим Орешкин прокомментировал итоги встречи президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Общество
Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца
В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
Наука
Под ледником Гренландии обнаружена река
Под ледяным щитом Гренландии, как выяснили ученые, может протекать река.