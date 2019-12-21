Общество
ТАСС«Газпром» и «Нафтогаз» могут заключить контракт на пять лет
ТАСС/ "Газпром" и "Нафтогаз" могут подписать контракт о транзите российского газа через Украину на пять лет, объем транзита газа в 2020 году составит 65 млрд куб. м, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м. Такие цифры журналистам подтвердили в "Газпроме" после их публикации в украинских СМИ.
Читать в источнике
Оценить76
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 05:26, Ашберн
Происшествия
В центре Москвы произошла стрельба возле здания ФСБ
РБК со ссылкой на источники пишет, что неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова в приемной спецслужбы.
Армия и оружие
В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»
В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С".
Политика
Компания Allseas приостановила работу на «Северном потоке-2»
Компания Allseas приостановила работу на трубопроводе "Северный поток 2" из-за угроз США.
Единоборства
Джейкобс победил Чавеса техническим нокаутом
Политика
Козак раскрыл детали контракта России и Украины по газу
Поздно вечером в пятницу 20 декабря представитель "Газпрома" сообщил, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита российского газа через территорию Украины, передает РИА "Новости".
Кино
IMDB назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года
«Хищные птицы» возглавили рейтинг самых ожидаемых фильмов 2020 года, составленный крупнейшим профильным сайтом IMDB.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Общество
Суд Оттавы подтвердил гражданство Канады у детей разведчиков России
Верховный суд страны оставил данное решение в силе. Александр и Тимоти Вавиловы родились в 1990-х годах в Канаде.
Общество
РЖД построит офис по проекту японской Nikken Sekkei
Японская компания Nikken Sekkei стала победителем международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции застройки территории Рижского грузового двора, сказано в сообщении РЖД.
Политика
Пользователи Сети раскритиковали корпоратив партии Зеленского
В Сети были опубликованы кадры с новогоднего корпоратива правящей партии Украины.
Шоу-бизнес
Пригожин пожаловался на угрозы от отца Фриске после критики её сестры
В ответ на критику отец девушки Владимир Фриске позвонил Пригожину с очень неприятным разговором, к концу которого перешел к открытым угрозам, об этом сообщает teleprogramma.pro - Вы даже не представляете уровень оскорблений в мой адрес с угрозами, что он ко мне с винтовкой приедет.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Происшествия
В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека
Два человека погибли, еще четыре пострадали при наезде грузовика на пять легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Космос
Маск пожелал NASA и Boeing успешно провести посадку Starliner
Предприниматель Илон Маск желает специалистам NASA и корпорации Boeing успешно осуществить посадку космического корабля Starliner.
Происшествия
СМИ показали видео перевозки воющего пассажира на тележке во Внуково
Сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира в московском аэропорту Внуково.
Единоборства
Саид Нурмагомедов потерпел первое поражение в UFC
Российский боец смешанного стиля Саид Нурмагомедов проиграл бразильцу Раони Барселосу на турнире UFC Fight Night 165 в южнокорейском Пусане.
Армия и оружие
Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиошумы
Футбол
Сборная России сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА
Сборная России сохранила за собой 38-ю строчку с 1470 очками. Возглавляет рейтинг по-прежнему Бельгия, у которой 1765 очков.
Общество
Здание онкологической горбольницы №1 передадут центру Нюты Федермессер
Здание гинекологического отделения городской онкологической больницы №1 в Москве после ремонта передадут Центру паллиативной помощи Анны (Нюты) Федермессер, для качественной гинекологической помощи это строение не подходит.
Шоу-бизнес
Наташа Королева предстала в образе Мальвины
Известная певица Наташа Королева предстала перед поклонниками в неординарном образе Мальвины.
Происшествия
В порту мексиканского острова столкнулись два круизных лайнера
Два круизных лайнера столкнулись во время исполнения стыковочных маневров в порту мексиканского острова Косумель, сообщает портал MedioTiempo.
Спорт
СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории
Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.
Политика
ЕС выступил против санкций США в отношении европейских компаний
Евросоюз выступает против санкций США, направленных на компании ЕС, ведущие законный бизнес, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Еврокомиссии, который прокомментировал американские меры против «Северного потока — 2».
Кино
Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
Компания Netflix выпустила первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на культовой серии польского писателя Анджея Сапковского.
Кино
Умерла французская «девушка Бонда» Клодин Оже
Французская актриса и модель Клодин Оже, "девушка Бонда" Доминик "Домино" Дерваль из "Шаровой молнии" 1965 года, умерла в возрасте 78 лет 18 декабря в Париже.
Происшествия
Бывшего и действующего полицейских в Бурятии заподозрили в убийстве
Сотрудники Следственного управления СКР по Бурятии задержали бывшего и действующего полицейских, обвиняемых в убийстве двух девушек, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.
Футбол
Манчестер Сити - Лестер: когда и по какому каналу трансляция матча АПЛ
Начало встречи в 20-30 мск на телеканале «Окко», трансляция также доступна бесплатно на сайте olimp.bet.
Общество
В Роскачестве оценили российские игристые вина
Общество
Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола для россиян
Отмечается, что дороже всего новогоднее застолье выйдет для жителей Чукотки - в 9528,58 руб. А самый дешевый новогодний стол окажется в Ингушетии - 3500 руб. Для москвичей эта цифра составит 7933,34 руб. В ведомстве уточнили, что больше всего подорожали сыры - на 11,17%.
Общество
Кудрин предложил меры для решения проблемы долгостроя
Решить проблему долгостроя можно за два-три года, считает председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин.