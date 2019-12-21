ТАСС/ "Газпром" и "Нафтогаз" могут подписать контракт о транзите российского газа через Украину на пять лет, объем транзита газа в 2020 году составит 65 млрд куб. м, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м. Такие цифры журналистам подтвердили в "Газпроме" после их публикации в украинских СМИ.

«Газпром» и «Нафтогаз» могут заключить контракт на пять лет

Политика Козак раскрыл детали контракта России и Украины по газу Поздно вечером в пятницу 20 декабря представитель "Газпрома" сообщил, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита российского газа через территорию Украины, передает РИА "Новости".

Экономика Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.

Общество РЖД построит офис по проекту японской Nikken Sekkei Японская компания Nikken Sekkei стала победителем международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции застройки территории Рижского грузового двора, сказано в сообщении РЖД.

Шоу-бизнес Пригожин пожаловался на угрозы от отца Фриске после критики её сестры В ответ на критику отец девушки Владимир Фриске позвонил Пригожину с очень неприятным разговором, к концу которого перешел к открытым угрозам, об этом сообщает teleprogramma.pro - Вы даже не представляете уровень оскорблений в мой адрес с угрозами, что он ко мне с винтовкой приедет.

Общество ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.

Происшествия В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека Два человека погибли, еще четыре пострадали при наезде грузовика на пять легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

Единоборства Саид Нурмагомедов потерпел первое поражение в UFC Российский боец смешанного стиля Саид Нурмагомедов проиграл бразильцу Раони Барселосу на турнире UFC Fight Night 165 в южнокорейском Пусане.

Общество Здание онкологической горбольницы №1 передадут центру Нюты Федермессер Здание гинекологического отделения городской онкологической больницы №1 в Москве после ремонта передадут Центру паллиативной помощи Анны (Нюты) Федермессер, для качественной гинекологической помощи это строение не подходит.

Спорт СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.

Политика ЕС выступил против санкций США в отношении европейских компаний Евросоюз выступает против санкций США, направленных на компании ЕС, ведущие законный бизнес, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Еврокомиссии, который прокомментировал американские меры против «Северного потока — 2».

Кино Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix Компания Netflix выпустила первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на культовой серии польского писателя Анджея Сапковского.

Кино Умерла французская «девушка Бонда» Клодин Оже Французская актриса и модель Клодин Оже, "девушка Бонда" Доминик "Домино" Дерваль из "Шаровой молнии" 1965 года, умерла в возрасте 78 лет 18 декабря в Париже.