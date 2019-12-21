Энергетика

ИнтерфаксИнтерфакс«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут договор по транзиту газа на пять лет

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" подпишут транзитный договор на пять лет, сообщил журналистам источник в "Газпроме". При этом, по его данным, в 2020 году объем транзита составит 65 млрд кубометров газа, в 2021-2024 годах - по 40 млрд кубометров.
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Москва и Киев раскрыли все детали соглашения по газу, кроме цены

Коммерсантъ07:50

Источник: «Газпром» и «Нафтогаз» договорились об объемах транзита газа

Газета.Ru04:33

«Газпром» и «Нафтогаз» могут заключить контракт на пять лет

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Взгляд.ру04:56

«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут транзитный договор на пять лет

Lenta.ru05:30

«Газпром» раскрыл детали контракта с «Нафтогазом»

Говорит Москва04:23

«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут договор по транзиту газа на пять лет

Интерфакс04:22
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 15:53, Ашберн
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Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН

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На Садовом кольце в Москве два автомобиля загорелись после столкновения.
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Обновленная LADA 4x4 приобрела обновления во внешнем и внутреннем пространстве, новую приборную панель, удобные задние кресла для пассажиров второго ряда с подголовниками.
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В Берлине эвакуировали людей с рождественского рынка

Полиция Берлина сообщила, что с рождественского рынка на площади Брайтшайдплац эвакуировали людей из-за подозрительного предмета.
RT на русском 15:28
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S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
РБК 14:11
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В раздевалках спортклуба Порошенко нашли видеокамеры

В ходе обыска в киевском спортивном клубе "5 элемент", который СМИ связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, обнаружены линзы видеокамер, вмонтированных в элементы вентиляции и сигнализации в раздевалках.
Вести.Ru 09:25
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АЕК впервые сыграл вничью под руководством Карреры

«Ламия» и АЕК не забили голов в матче 16-го тура чемпионата Греции.
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В Апатитах подростки избили полицейских

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Загитова попробовала себя в парном катании

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Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM вчера в 16:55
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Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией.
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Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver

Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
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Газета.Ru 15:10
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Единоборства

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Регина Дубовицкая в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» иронически высказалась о перспективах семейной жизни Евгения Петросяна.
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Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке

Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
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Корабли Балтийского флота направятся в Иран после учений с Индией

Корабли Балтийского флота России отправятся в Иран после завершения российско-индийских учений «Индра-2019».
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