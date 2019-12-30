Политика
Мой Брянск«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению
Компании «Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн мирового соглашения по транзиту газа через Украину. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к одной стороне переговоров.
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Пока нечего сказать, идут переговоры, ведется работа.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК вчера в 04:06
с чего всё началось
«Газпром» и «Нафтогаз» должны были в соответствии с протоколом, заключенным при участии российского вице-премьера Дмитрия Козака и помощника президента Украины Андрея Ермака, до 29 декабря подписать мировое соглашение по всем судебным спорам из-за действующего 10-летнего контракта на транзит российского газа в Европу, но этого сделано не было.РБКвчера в 04:06
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«Сорвали дедлайн». Почему не договорились «Газпром» и «Нафтогаз»
Национальная служба новостейвчера в 06:30
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