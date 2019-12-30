Политика

Мой БрянскМой Брянск«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению

Компании «Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн мирового соглашения по транзиту газа через Украину. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к одной стороне переговоров.
Читать в источнике
Комментировать290
Дмитрий Песков
Пока нечего сказать, идут переговоры, ведется работа.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК вчера в 04:06
с чего всё началось

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению

«Газпром» и «Нафтогаз» должны были в соответствии с протоколом, заключенным при участии российского вице-премьера Дмитрия Козака и помощника президента Украины Андрея Ермака, до 29 декабря подписать мировое соглашение по всем судебным спорам из-за действующего 10-летнего контракта на транзит российского газа в Европу, но этого сделано не было.
РБКвчера в 04:06

Подробнее о событии

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали сроки заключения мирового соглашения

Известиявчера в 06:56

Россия и Украина не успели договориться по газу

Lenta.ruвчера в 04:40

"Нафтогаз и "Газпром" нарушили срок по мировому соглашению

Комсомольская правдавчера в 06:06

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению

Ведомостивчера в 05:47

«Сорвали дедлайн». Почему не договорились «Газпром» и «Нафтогаз»

Национальная служба новостейвчера в 06:30

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по подписанию соглашения

РИА Новостивчера в 06:41

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению

РБКвчера в 04:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 02:32, Ашберн
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Происшествия

На Ставрополье суд вынес приговор напавшему с кислотой на трёх девушек

По данным следствия, 20 июня 2017 года неизвестный молодой человек беспричинно выплеснул кислоту в лицо проходившей мимо 15-летней девушки, а через три дня облил кислотой ещё двух девушек, которых встретил на улицах города.
RT на русском 02:05
Экономика

Что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года

Дополнительные дни отпуска С 1 января 2020 года количество оплачиваемых дней отпуска россиян увеличится из-за вступления в силу закона об обязанности работодателя предоставлять работнику один оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации.
ФАН 29 декабря в 11:17
Спорт

Глава WADA высказался о работе над российским допинговым кризисом

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди поделился мнением о работе организации над российским допинговым кризисом, передает официальный сайт агенства.
Газета.Ru вчера в 16:31
Политика

Вступило в силу газовое соглашение между Россией и Украиной

Ранее Россия и Украина уже подписали протокол, согласно которому "Газпром" заключит договор с "Нафтогазом", по которому будут забронированы мощности для транспортировки 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в 2021-2024 годах.
Газета.Ru 01:32
Политика

Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»

Вести.Ru вчера в 21:09
Финансы

Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году

2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты.
РБК 01:00
Политика

Захарова сравнила политику США с временами «дикого Запада»

Внешняя политика США сегодня лишена какой-либо протокольной деликатности и напоминает стереотипы о временах «дикого Запада».
Экономика сегодня 02:14
Общество

В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском

Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Lenta.ru вчера в 11:55
Происшествия

В Китае сообщили об эпидемии неизвестной пневмонии

В Китае ранее несколько раз фиксировались вспышки атипичной пневмонии, напоминает агентство.
Lenta.ru 01:23
Шоу-бизнес

Актер Бадюк госпитализирован в Таиланде

Аргументы и Факты вчера в 10:44
Наука

Названа смертельная опасность неправильного сна

Отклонение от нормы, по мнению врачей, может представлять опасность и нанести серьезный урон здоровью, в частности, легким.
Lenta.ru 02:29
Общество

Адвокат Карлоса Гона не знал о готовящемся побеге

Адвокат бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона Дзюнъитиро Хиронака не знал о том, что его клиент готовит побег, и был очень удивлен новостям.
Вести.Ru 01:45
Здоровье

Нарколог рассказал о правилах употребления алкоголя в новогоднюю ночь

Смешивать спиртные напитки во время празднования Нового года не стоит.
Известия 01:57
Происшествия

В Екатеринбурге сел самолет с отказавшим двигателем

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщает E1.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 01:54
Политика

Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Газета.Ru вчера в 04:31
Политика

Захарова назвала Грету Тунберг «в первую очередь ребенком»

Шведская 16-летняя школьница Грета Тунберг, активно занимающаяся экологической деятельностью, в первую очередь ребенок.
Известия 02:17
Хоккей

Сборная Канады разгромила Германию в матче МЧМ-2020

Сборная Канады одержала победу над командой Германии в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счётом 4:1.
REGNUM 01:21
Экономика

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
REGNUM вчера в 22:33
Хоккей

Турнирные расклады для молодёжной сборной России, какими будут пары плей-офф МЧМ

Календарь МЧМ-2020 Групповой этап молодёжного чемпионата мира — 2020 подходит к концу, осталось сыграть восемь матчей, однако четвертьфинальные расклады начинают постепенно прорисовываться уже сейчас.
Чемпионат 29 декабря в 21:00
Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:54
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Тульской области

Восемь человек, по уточненным данным полиции, пострадали в понедельник вечером в результате опрокидывания автобуса, следовавшего по маршруту Москва - Новомосковск в Тульской области, ранее поступала информация о семи пострадавших.
ТАСС вчера в 14:34
Политика

20 лет назад Борис Ельцин объявил о своей отставке

Президент России Борис Ельцин объявил о своем уходе в отставку в новогоднем обращении к россиянам 31 декабря 1999 года.
Газета.Ru 02:27
Космос

Что 2020 нам готовит?

В 1978 году Артур Кларк составил подробную хронологию прорывных достижений человека.
Росбалт вчера в 07:44
Музыка

Группа «Стекловата» пересняла клип на песню «Новый год»

Известия вчера в 13:08
Космос

Илон Маск назвал дату первого полета Starship

Ридус вчера в 03:35
Происшествия

Родные погибших в «Зимней вишне» снова получат компенсации

Рудничный суд в Кемерове обязал собственников «Зимней вишни» выплатить дополнительную компенсацию родным погибших при пожаре.
ВашГород.ру вчера в 21:40
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
Lenta.ru вчера в 01:50
Происшествия

До 13 человек увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусом в ХМАО

Число пострадавших в ДТП в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) увеличилось до 13 человек.
Известия вчера в 13:40
Транспорт

За злоупотребление «аварийкой» могут ввести наказание

В России могут ввести наказание для тех, кто провоцирует пробки.
Российская газета 01:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное