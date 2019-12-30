«Газпром» и «Нафтогаз» должны были в соответствии с протоколом, заключенным при участии российского вице-премьера Дмитрия Козака и помощника президента Украины Андрея Ермака, до 29 декабря подписать мировое соглашение по всем судебным спорам из-за действующего 10-летнего контракта на транзит российского газа в Европу, но этого сделано не было.

с чего всё началось

Пока нечего сказать, идут переговоры, ведется работа.

Как отмечается, подписание мирового соглашения до этой даты было условием для заключения нового транзитного договора с 1 января 2020 года, согласно протоколу, утвержденному 20 декабря в Минске. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что в данный момент ведется "борьба идет за каждую запятую".

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали сроки по мировому соглашению

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