Политика
Газета.Ru«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали сроки по мировому соглашению
Как отмечается, подписание мирового соглашения до этой даты было условием для заключения нового транзитного договора с 1 января 2020 года, согласно протоколу, утвержденному 20 декабря в Минске. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что в данный момент ведется "борьба идет за каждую запятую".
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Пока нечего сказать, идут переговоры, ведется работа.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК 04:06
с чего всё началось
«Газпром» и «Нафтогаз» должны были в соответствии с протоколом, заключенным при участии российского вице-премьера Дмитрия Козака и помощника президента Украины Андрея Ермака, до 29 декабря подписать мировое соглашение по всем судебным спорам из-за действующего 10-летнего контракта на транзит российского газа в Европу, но этого сделано не было.РБК04:06
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