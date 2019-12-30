Политика

ФАНФАН«Газпром» и «Нафтогаз» не подписали мировое соглашение в срок

«Газпром» и «Нафтогаз» не подписали мировое соглашение по взаимным требованиям по транзиту газа в срок до 29 декабря, что было одним из условий подписания нового транзитного договора с 1 января 2020 года.
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Дмитрий Песков
Пока нечего сказать, идут переговоры, ведется работа.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК вчера в 04:06
с чего всё началось

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению

«Газпром» и «Нафтогаз» должны были в соответствии с протоколом, заключенным при участии российского вице-премьера Дмитрия Козака и помощника президента Украины Андрея Ермака, до 29 декабря подписать мировое соглашение по всем судебным спорам из-за действующего 10-летнего контракта на транзит российского газа в Европу, но этого сделано не было.
РБКвчера в 04:06

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«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали сроки заключения мирового соглашения

Известиявчера в 06:56

«Сорвали дедлайн». Почему не договорились «Газпром» и «Нафтогаз»

Национальная служба новостейвчера в 06:30

"Нафтогаз и "Газпром" нарушили срок по мировому соглашению

Комсомольская правдавчера в 06:06

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению

Ведомостивчера в 05:47

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по подписанию соглашения

РИА Новостивчера в 06:41

Россия и Украина не успели договориться по газу

Lenta.ruвчера в 04:40

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению

РБКвчера в 04:06
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Происшествия

Суд в Словакии вынес первый приговор по делу об убийстве Куциака

Специализированный суд в городе Пезинок с 13 января 2020 года начнет рассмотрение дел остальных четырех человек, принимавших участие в организации убийства журналиста и его невесты.
РИА Новости вчера в 10:51
Шоу-бизнес

Стало известно, какое наследство оставила Галина Волчек

Кроме культурного наследия от Волчек осталось и вполне материальное наследство, которое оценивается приблизительно в 50 млн рублей.
Live24 вчера в 04:24
Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:54
Армия и оружие

В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана

Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и завершаются 30 декабря.
РИА Новости вчера в 13:55
Транспорт

В Госдуме предложили наказывать за злоупотребление «аварийкой»

Милонов предложил главе Госавтоинспекции Михаилу Черникову наказывать водителей, злоупотребляющих аварийным сигналом, а также промоутеров и велосипедистов, способствующих образованию пробок на дорогах.
Газета.Ru вчера в 23:04
Политика

Россия и Украина подписали контракт на транзит газа

Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
РИА Новости вчера в 16:18
Финансы

За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

По итогам этого года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США - с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.
Газета.Ru 29 декабря в 11:08
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Тульской области

Восемь человек, по уточненным данным полиции, пострадали в понедельник вечером в результате опрокидывания автобуса, следовавшего по маршруту Москва - Новомосковск в Тульской области, ранее поступала информация о семи пострадавших.
ТАСС вчера в 14:34
Гаджеты

Рейтинг самых интересных гаджетов 2019 года возглавил смартфон Apple

В России составили перечень наиболее интересных и запоминающихся гаджетов 2019 года.
Экономика сегодня 29 декабря в 18:46
Общество

Карлос Гон объяснил отъезд из Японии «политическим преследованием»

Бывший глава Nissan Карлос Гон заявил, что он находится в Ливане и не скрывается от правосудия, а стремится избежать «несправедливости и политического преследования» в рамках уголовного процесса в Японии за предполагаемые финансовые нарушения.
Коммерсантъ 00:29
Общество

Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:51
Происшествия

В Китае распространяется неизвестная пневмония

Власти Уханя в китайской провинции Хубэй сообщили, что в городе непрерывно выявляют случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения.
РИА Новости вчера в 22:28
Шоу-бизнес

Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей

Хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин рассказал в Instagram о причинах развода с певицей Пелагеей.
Народные новости 27 декабря в 16:40
Хоккей

Турнирные расклады для молодёжной сборной России, какими будут пары плей-офф МЧМ

Календарь МЧМ-2020 Групповой этап молодёжного чемпионата мира — 2020 подходит к концу, осталось сыграть восемь матчей, однако четвертьфинальные расклады начинают постепенно прорисовываться уже сейчас.
Чемпионат 29 декабря в 21:00
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Общество

Знаки зодиака, которым повезет в деньгах в начале 2020 года

Астрологи рассказывают, кто станет богаче уже в начале будущего года. Овен – этому знаку всегда во всем везет: и в любви, и в деньгах.
Альметьевск РТВ вчера в 10:01
Шоу-бизнес

Лолита предстала в образе блондинки

Артистка может поразить смелыми нарядами, однако ещё ни разу она не пыталась предстать перед аудиторией в образе длинноволосой блондинки.
Uznayvse.ru вчера в 07:39
Армия и оружие

Помпео пообещал принять меры для защиты США от Ирана

Госсекретарь США Майкл Помпео провел в понедельник, 30 декабря, телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого пообещал принятие Вашингтоном решительных мер для защиты интересов страны от угрозы, исходящей от Ирана.
Известия 00:12
Политика

Строители «Северного потока-2» отказались работать

Lenta.ru вчера в 08:46
Общество

Европе предрекли климатическую катастрофу

Известия вчера в 18:34
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Paparazzi.ru 29 декабря в 16:20
Футбол

Первым тренером клуба Бекхэма станет уругваец Диего Алонсо

Первым тренером новичка MLS «Интер Майами» станет уругваец Диего Алонсо, утверждает Miami Herald.
Спорт-Экспресс 29 декабря в 17:04
Происшествия

Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за проблем с двигателем

В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил экстренную посадку самолет. Лайнер летел из Новосибирска в Москву.
Вести.Ru 01:11
Футбол

ЦСКА намерен возобновить переговоры по Соболеву

По информации «Федерального агентства новостей», армейцы намерены возобновить переговоры о приобретении 22-летнего футболиста.
Матч ТВ 00:23
Политика

В Крыму на границе задержали двух украинцев с криминальным прошлым

Крымские пограничники на границе полуострова с соседним государством задержали двух граждан Украины с криминальным прошлым, которые пытались попасть в Россию минуя пункты пропуска.
Российская газета вчера в 09:38
Политика

Послы России и США обсудили перспективы развития отношений двух стран

Посол России в США Анатолий Антонов и американский посол в РФ Джон Салливан обсудили перспективы развития отношений двух стран.
Известия вчера в 17:50
Футбол

Эмери назвал не пришедшего с ним попрощаться после увольнения из «Арсенала» игрока

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери рассказал, кто из футболистов не пришел с ним попрощаться после увольнения, передает Soccer.
Газета.Ru вчера в 22:45
Хоккей

Дубль Малкина принёс «Питтсбургу» победу над «Оттавой»

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.
REGNUM 00:13
Шоу-бизнес

Киркоров вступился за детей, которых обвинили в «вещизме»

Филипп Киркоров ответил в эфире телешоу "Модный приговор" на Первом канале на вопрос о том, не мешает ли ему в воспитании детей их якобы пристрастие к вещам.
РИА Новости вчера в 22:54
Происшествия

В Петербурге арестован второй подозреваемый в подготовке терактов

В Санкт-Петербурге арестован второй подозреваемый в подготовке терактов в новогодние праздники, такое решение вынес Дзержинский районный суд.
RT на русском вчера в 12:25
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