Политика
ФАН«Газпром» и «Нафтогаз» не подписали мировое соглашение в срок
«Газпром» и «Нафтогаз» не подписали мировое соглашение по взаимным требованиям по транзиту газа в срок до 29 декабря, что было одним из условий подписания нового транзитного договора с 1 января 2020 года.
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Пока нечего сказать, идут переговоры, ведется работа.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК вчера в 04:06
с чего всё началось
«Газпром» и «Нафтогаз» должны были в соответствии с протоколом, заключенным при участии российского вице-премьера Дмитрия Козака и помощника президента Украины Андрея Ермака, до 29 декабря подписать мировое соглашение по всем судебным спорам из-за действующего 10-летнего контракта на транзит российского газа в Европу, но этого сделано не было.РБКвчера в 04:06
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«Сорвали дедлайн». Почему не договорились «Газпром» и «Нафтогаз»
Национальная служба новостейвчера в 06:30
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Политика
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Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России
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Власти Уханя в китайской провинции Хубэй сообщили, что в городе непрерывно выявляют случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения.
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Строители «Северного потока-2» отказались работать
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Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
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Первым тренером клуба Бекхэма станет уругваец Диего Алонсо
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В Петербурге арестован второй подозреваемый в подготовке терактов
В Санкт-Петербурге арестован второй подозреваемый в подготовке терактов в новогодние праздники, такое решение вынес Дзержинский районный суд.