«Газпром» и «Нафтогаз» должны были в соответствии с протоколом, заключенным при участии российского вице-премьера Дмитрия Козака и помощника президента Украины Андрея Ермака, до 29 декабря подписать мировое соглашение по всем судебным спорам из-за действующего 10-летнего контракта на транзит российского газа в Европу, но этого сделано не было.

с чего всё началось

Пока нечего сказать, идут переговоры, ведется работа.

«Газпром» и «Нафтогаз» не подписали мировое соглашение по взаимным требованиям по транзиту газа в срок до 29 декабря, что было одним из условий подписания нового транзитного договора с 1 января 2020 года.

«Газпром» и «Нафтогаз» не подписали мировое соглашение в срок

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