Политика
РБК«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению
Из «пакетного» мирового соглашения пока выполнено только одно условие — 27 декабря «Газпром» сообщил, что перечислил «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, а украинская компания это подтвердила.
Читать в источнике
Оценить41
с чего всё началось
«Газпром» и «Нафтогаз» должны были в соответствии с протоколом, заключенным при участии российского вице-премьера Дмитрия Козака и помощника президента Украины Андрея Ермака, до 29 декабря подписать мировое соглашение по всем судебным спорам из-за действующего 10-летнего контракта на транзит российского газа в Европу, но этого сделано не было.РБК04:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 05:21, Ашберн
Политика
Кремль прокомментировал предотвращение теракта в Петербурге
Предотвращение теракта в Санкт-Петербурге более чем красноречиво говорит о результативности сотрудничества спецслужб России и США, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Театры
Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков
Новым художественным руководителем «Современника» вместо Галины Волчек станет театральный режиссер Виктор Рыжаков, сообщили ТАСС в пресс-службе московского департамента культуры.
Происшествия
В Ингушетии один человек погиб и семеро пострадали в перестрелке
В результате вооруженного конфликта двух тейпов в Ингушетии один человек погиб, еще семеро пострадали.
Политика
В Варшаве обвинили Путина в желании разрушить альянс Польши и США
Бывший министр обороны Польши Антони Мачеревич обвинил президента России Владимира Путина в желании разрушить "польско-американский союз".
Общество
«Яндекс» подал на «Афишу» в суд по интеллектуальным правам
Компания "Яндекс" подала иск в суд по интеллектуальным правам против ООО "Компания Афиша" (входит в Rambler Group, владеет товарным знаком "Афиша"), следует из данных картотеки арбитражных дел.
Происшествия
В Кузбассе нашли тело малышки, брошенной матерью на обочине
Политика
Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом
Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Политика
В Кремле назвали переговоры по газу с Украиной непростыми
В Кремле призывают не делать прогнозов по поводу возможного заключения газового контракта России и Украины, отмечают, что переговоры идут и это непростая работа.
Общество
Вице-президент Сбербанка Шаров покидает банк
Вице-президент Сбербанка, руководитель дирекции GR Андрей Шаров покидает свой пост в конце 2019 года.
Общество
В Китае посадили в тюрьму ученого за изменение генома эмбрионов
Суд города Шэньчжэнь приговорил китайского ученого Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу 3 млн юаней (около $430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов, сообщает The Guardian.
Культура
Соседов: Пугачева еле стоит на сцене
Пугачева, прошу прощения, еле дышит, когда стоит на сцене.
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области
Телеканал "Звезда" опубликовал видео, снятое на месте ДТП с пассажирским автобусом в Псковской области.
Киберспорт
The Witcher 3: Wild Hunt установила новый рекорд онлайна
В The Witcher 3: Wild Hunt 29 декабря одновременно играл 94 651 пользователь Steam.
Армия и оружие
Песков: США не информировали Россию об ударах по объектам «Хезболлы»
Журналисты спросили Пескова, как в Кремле расценивают удары США по объектам "Хезболлы" в Сирии и Ираке, и информировал ли Вашингтон об этом Москву.
Политика
Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
Происшествия
На Урале бармен четырежды ударила посетителя ножом в спину
Как видно на записи, опубликованной в местном паблике «Краснотурьинск Live», женщина вышла из-за стойки с ножом и несколько раз ударила им стоявшего к ней спиной посетителя.
Происшествия
Самолет Qatar Airways экстренно сел в Домодедове
Пассажирский самолет Dreamliner авиакомпании Qatar Airways, выполнявший рейс из Дохи в Осло, совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Домодедово по технической причине.
Происшествия
Названа возможная причина крушения самолета Bek Air в Алма-Ате
Авария самолёта Bek Air могла произойти из-за завихрений воздуха или спутной струи от взлетевшего с той же полосы за минуту до инцидента Airbus.
Происшествия
Двухлетнего раздетого ребёнка нашли на улице в Подмосковье
В подмосковном Павловском Посаде на улице нашли полностью раздетого ребёнка.
Политика
Фраттини: Путин иногда ночевал в Кремле, чтобы не перекрывали движение
Экс-министр иностранных дел Италии и бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини рассказал, что Владимир Путин иногда оставался ночевать в Кремле, чтобы в столице не перекрывали дороги и у москвичей не возникало из-за этого проблем.
Кино
Глава Marvel: в «Мультивселенной безумия» фанатов поразит один персонаж
Глава студии Marvel Кевин Файги сообщил, что в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» появятся новые персонажи, которые очень удивят фанатов.
Происшествия
Стрелок в Техасе убил охранника церкви
Представитель церкви, прихожане которой исповедуют одно из ответвлений христианства, подчеркнул, что от рук злоумышленника погиб охранник, оказавший сопротивление нападавшему.
Происшествия
Под Калугой погиб пытавшийся спасти рыбаков сотрудник МЧС
В Калужской области погиб сотрудник МЧС при попытке спасти упавших под лед рыбаков.
Экономика
Правительство планирует создать авиакомпанию на Дальнем Востоке
Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Минтранс, Росавиация в сотрудничестве с ВТБ, Сбербанком и госкорпорацией "Ростех" изучают идею создания на Дальнем Востоке авиакомпании.
Политика
В Донбассе начался обмен пленными
Политика
МИД: Россия приветствует обмен пленными между Киевом и Донбассом
В Москве приветствуют обмен удерживаемых лиц по схеме «всех установленных на всех установленных» между Киевом и Донбассом, который состоялся 29 декабря, это важный гуманитарный шаг, говорится в сообщении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
Экономика
Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры
Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
Кино
Комедия «Холоп» возглавила российский прокат
Происшествия