«Газпром» и «Нафтогаз» должны были в соответствии с протоколом, заключенным при участии российского вице-премьера Дмитрия Козака и помощника президента Украины Андрея Ермака, до 29 декабря подписать мировое соглашение по всем судебным спорам из-за действующего 10-летнего контракта на транзит российского газа в Европу, но этого сделано не было.

с чего всё началось

"Газпром" и "Нафтогаз" не успели до 29 декабря подписать мировое соглашение по взаимным требованиям насчет транзита российского газа в Европу. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по газовому соглашению

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