Политика

Газета.RuГазета.Ru«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по газовому соглашению

"Газпром" и "Нафтогаз" не успели до 29 декабря подписать мировое соглашение по взаимным требованиям насчет транзита российского газа в Европу. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Читать в источнике
Комментировать169
с чего всё началось

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению

«Газпром» и «Нафтогаз» должны были в соответствии с протоколом, заключенным при участии российского вице-премьера Дмитрия Козака и помощника президента Украины Андрея Ермака, до 29 декабря подписать мировое соглашение по всем судебным спорам из-за действующего 10-летнего контракта на транзит российского газа в Европу, но этого сделано не было.
РБК04:06

Подробнее о событии

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по подписанию соглашения

РИА Новости06:41

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению

РБК04:06

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по газовому соглашению

Газета.Ru06:06

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению

Ведомости05:47

«Сорвали дедлайн». Почему «Газпром» и «Нафтогаз» не договорились по газу

Национальная служба новостей06:30

РБК: «Газпром» и «Нафтогаз» до сих пор не достигли договорённостей по газу

Говорит Москва04:48

"Нафтогаз и "Газпром" нарушили срок по мировому соглашению

Комсомольская правда06:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 06:43, Ашберн
Общество

В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Lenta.ru 06:28
Армия и оружие

Эрдоган хочет повторить в Ливии сирийский успех Москвы

По сведениям СМИ, уже сегодня в парламент Турции правящей Партией справедливости и развития может быть внесен законопроект, санкционирующий военную помощь властям Ливии.
РИА Новости 00:00
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях

Вести.Ru 05:11
Культура

Шнуров высмеял Сюткина на «Вечернем Урганте»

Музыкант Сергей Шнуров, который является наставником шоу «Голос», подшутил над своим коллегой Валерием Сюткиным.
Рамблер вчера в 04:28
Армия и оружие

Новые виды вооружения создадут для истребителей Су-57

Для истребителей пятого поколения Су-57 создадут новые виды вооружения, рассказал гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
Известия вчера в 20:37
Происшествия

В Ингушетии два родовых клана устроили смертельную перестрелку

В городе Сунжа в Ингушетии представители двух тейпов (родовых кланов) устроили перестрелку, один из участников которой погиб, сообщает «Интерфакс».
Вечерняя Казань 04:50
Общество

Володин предложил изменить метод расчета зарплаты врачей

Среднюю зарплату врачей нужно рассчитывать без учета доходов руководства медицинских учреждений, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Коммерсантъ 04:18
Происшествия

Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания

Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ.
РИА Новости 04:50
Хоккей

Молодёжная сборная России по хоккею проиграла американцам

Молодёжная сборная России по хоккею проиграла американцам . Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.
Открытый Нижний 02:39
Общество

Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
RT на русском 05:22
Политика

Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»

Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости 05:34
Театры

Миронов: Виктор Рыжаков работает в эстетике «Современника»

Режиссер Виктор Рыжаков, который 4 января вступит в должность художественного руководителя театра "Современник" после ухода из жизни предыдущего худрука - Галины Волчек, работает в эстетике этого театра и обладает большим опытом как постановок, так и воспитания молодых актеров.
ТАСС 04:59
Происшествия

В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей

В Красноярске отстранили от работы сотрудников детского противотуберкулёзного санатория «Пионерская речка», которые, по данным СМИ, оскорбляли детей.
RT на русском 01:19
Политика

Украина заявила о завершении переговоров с Россией по газу

В Вене завершились четырехдневные переговоры по газу между представителями России и Украины, рассказал глава оператора украинской газотранспортной системы (ГТС) Сергей Макогон.
Коммерсантъ 05:34
Общество

В РЖД показали обновленный дизайн электронных пассажирских билетов

iReactor 04:10
Единоборства

Отец Нурмагомедова посоветовал Кадырову не биться с Емельяненко

Вести.Ru 05:56
Наука

Ученые нашли новый способ извлечения метана из вечной мерзлоты

Ученые из центра по добыче углеводородов Сколтеха совместно с исследователями из Университета Хериота-Уатта (Эдинбург, Шотландия) провели масштабные исследования, в рамках которых был разработан уникальный метод извлечения метана из газовых гидратов в вечной мерзлоте с помощью закачки туда дымовых газов, образующихся при сжигании топлива.
Naked Science 02:33
Политика

Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Газета.Ru 04:31
Происшествия

В Казахстане назвали новую версию авиакатастрофы в Алма-Ате

Интерфакс 03:59
Происшествия

В Москве врач-анестезиолог изнасиловал пациентку после операции

В Москве по подозрению в изнасиловании пациентки задержали врача-анестезиолога больницы имени Ерамишанцева, передает издание Baza в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 06:39
Общество

Роскачество рассказало об опасных консервах

Ранее эксперты Роскачества дали совет, как выбрать натуральный майонез и отличить его от майонезного соуса.
Вести.Ru 05:06
Экономика

Россию назвали лучшим местом для инвестиций

Россия и российские компании стали самым выгодным направлением для вложений в 2019 году, передает Bloomberg.
Lenta.ru 06:12
Общество

«Яндекс» подал на «Афишу» в суд по интеллектуальным правам

Компания "Яндекс" подала иск в суд по интеллектуальным правам против ООО "Компания Афиша" (входит в Rambler Group, владеет товарным знаком "Афиша"), следует из данных картотеки арбитражных дел.
ТАСС 03:49
Политика

Лавров призвал не допустить развала СВПД

Россия и Иран должны сделать все, чтобы не допустить развала Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 04:35
Происшествия

Бывшему участковому из Колпино добавили 12,5 лет

Neva.Today 05:23
Политика

Захарова рассказала о любимом новогоднем блюде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала накануне Нового года о своем любимом блюде.
РИА Новости 06:34
Экономика

Bloomberg назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров

Совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин стал самым богатым за год российским миллиардером.
Газета.Ru 05:38
Технологии

В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»

В групповых чатах новой бета-версии мессенджера нашлась функция, с помощью которой сообщения в групповых чатах могут автоматически исчезать через какое-то время.
News.ru 27 декабря в 10:15
Политика

Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
ТАСС вчера в 05:15
Авто

Маск пообещал добавить приложение Disney+ в компьютеры автомобилей Tesla

Автокинотеатр от Илона Маска: в Tesla появятся приложения YouTube и Netflix В сентябре этого года Tesla обновила программное обеспечение V10, добавив в компьютеры своих машин приложения Netflix и YouTube, а также обучающие видеоматериалы для автомобиля.
Forbes 27 декабря в 10:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное