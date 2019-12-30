«Газпром» и «Нафтогаз» должны были в соответствии с протоколом, заключенным при участии российского вице-премьера Дмитрия Козака и помощника президента Украины Андрея Ермака, до 29 декабря подписать мировое соглашение по всем судебным спорам из-за действующего 10-летнего контракта на транзит российского газа в Европу, но этого сделано не было.

с чего всё началось

Из «пакетного» мирового соглашения пока выполнено только одно условие — 27 декабря «Газпром» сообщил, что перечислил «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, а украинская компания это подтвердила.

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению

Происшествия Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.

Общество В России предложили выдавать «новогодние визы» иностранцам В России предложили создать специальную интернациональную визу для иностранцев, чтобы они могли по упрощённой схеме приезжать в страну на новогодние праздники.

Происшествия Стрелок в Техасе убил охранника церкви Представитель церкви, прихожане которой исповедуют одно из ответвлений христианства, подчеркнул, что от рук злоумышленника погиб охранник, оказавший сопротивление нападавшему.

Экономика Доллар сорвал продажи дорогих квартир в Москве По наблюдениям риелторов, многие состоятельные граждане, ранее планировавшие покупку дорогих квартир в Москве, сорвали сделки — большинство из них имеют сбережения в долларах, и тратить эти деньги в настоящее время невыгодно.

Происшествия Названа возможная причина крушения самолета Bek Air в Алма-Ате Авария самолёта Bek Air могла произойти из-за завихрений воздуха или спутной струи от взлетевшего с той же полосы за минуту до инцидента Airbus.

Гаджеты Представлены новые умные часы Xiaomi Watch Color Умные часы Xiaomi Watch Color в разных образах Компания Xiaomi недавно выпустила первые умные часы под собственным брендом.

Политика МИД: Россия приветствует обмен пленными между Киевом и Донбассом В Москве приветствуют обмен удерживаемых лиц по схеме «всех установленных на всех установленных» между Киевом и Донбассом, который состоялся 29 декабря, это важный гуманитарный шаг, говорится в сообщении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.