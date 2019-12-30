Политика

РБКРБК«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению

Из «пакетного» мирового соглашения пока выполнено только одно условие — 27 декабря «Газпром» сообщил, что перечислил «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, а украинская компания это подтвердила.
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с чего всё началось

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению

«Газпром» и «Нафтогаз» должны были в соответствии с протоколом, заключенным при участии российского вице-премьера Дмитрия Козака и помощника президента Украины Андрея Ермака, до 29 декабря подписать мировое соглашение по всем судебным спорам из-за действующего 10-летнего контракта на транзит российского газа в Европу, но этого сделано не было.
РБК04:06

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«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению

News.ru05:09

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали сроки по подписанию мирового соглашения

Деловое.ТВ05:00

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению

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«Газпром» и «Нафтогаз» не успели договориться по транзиту

Национальная служба новостей04:46

РБК: «Газпром» и «Нафтогаз» до сих пор не достигли договорённостей по газу

Говорит Москва04:48

Истек дедлайн по мировому соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»

Росбалт04:34

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению

РБК04:06
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