Политика

ВедомостиВедомости«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению

Компании «Газпром» и «Нафтогаз» не успели до 29 декабря подписать мировое соглашение, которое является условием для заключения нового договора по транзиту российского газа в Европу. По словам источника РБК, мировое соглашение «в процессе подписания».
Читать в источнике
Комментировать201
с чего всё началось

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению

«Газпром» и «Нафтогаз» должны были в соответствии с протоколом, заключенным при участии российского вице-премьера Дмитрия Козака и помощника президента Украины Андрея Ермака, до 29 декабря подписать мировое соглашение по всем судебным спорам из-за действующего 10-летнего контракта на транзит российского газа в Европу, но этого сделано не было.
РБК04:06

Подробнее о событии

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по подписанию соглашения

РИА Новости06:41

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению

РБК04:06

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по газовому соглашению

Газета.Ru06:06

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению

Ведомости05:47

«Сорвали дедлайн». Почему не договорились «Газпром» и «Нафтогаз»

Национальная служба новостей06:30

РБК: «Газпром» и «Нафтогаз» до сих пор не достигли договорённостей по газу

Говорит Москва04:48

"Нафтогаз и "Газпром" нарушили срок по мировому соглашению

Комсомольская правда06:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 06:54, Ашберн
Единоборства

Федор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона в первом раунде боя

Вечерняя Москва вчера в 02:08
Футбол

Мамаев рассказал об извлеченном для себя уроке и планах на 2020 год

Полузащитник Павел Мамаев рассказал о своих планах на 2020 год, переходе в футбольный клуб «Ростов» и осознании собственных ошибок, связанных с прошлогодним скандалом.
ФАН 03:23
Фигурное катание

Жулин назвал Тутберидзе «мужиком в юбке»

Орсер много чего разрешает Медведевой. Он не строгая Тутберидзе с репутацией мужика в юбке. И Алина счастливая выступает в ледовых шоу.
Газета.Ru 06:35
Театры

Миронов: Виктор Рыжаков работает в эстетике «Современника»

Режиссер Виктор Рыжаков, который 4 января вступит в должность художественного руководителя театра "Современник" после ухода из жизни предыдущего худрука - Галины Волчек, работает в эстетике этого театра и обладает большим опытом как постановок, так и воспитания молодых актеров.
ТАСС 04:59
Общество

Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России

Практически вся территория России в январе окажется в розовом цвете, что означает, что январь будет теплым.
Российская газета 05:09
Политика

Лавров предупредил о негативных последствиях в случае развала СВПД

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что развал Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе может спровоцировать негативные последствия для Ближневосточного региона.
RT на русском 06:09
Политика

Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»

Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости 05:34
Политика

В Польше ответили Путину после слов об антисемитизме посла

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ответил на слова российского лидера Владимира Путина, назвавшего сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липского.
Lenta.ru 05:41
Происшествия

В Казахстане назвали новую версию авиакатастрофы в Алма-Ате

Интерфакс 03:59
Наука

Лишний вес может помочь больным в борьбе с некоторыми видами рака

Ugpressa.ru 28 декабря в 05:55
Футбол

Кашшаи завершил карьеру арбитра

Матч ТВ 04:27
Политика

Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Газета.Ru 04:31
Гаджеты

В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2

В сети опубликованы инсайдерские фото нового смартфона от корпорации Apple. Этот смартфон может стать преемником iPhone SE.
ToDay News Ufa вчера в 10:25
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
Lenta.ru 01:50
Единоборства

Отец Хабиба назвал тройку лучших бойцов десятилетия

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов — в интервью «СЭ» назвал тройку лучших бойцов ММА уходящего десятилетия по его версии.
Спорт-Экспресс 05:00
Происшествия

Двухлетнего раздетого ребёнка нашли на улице в Подмосковье

В подмосковном Павловском Посаде на улице нашли полностью раздетого ребёнка.
REGNUM 04:26
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях

Вести.Ru 05:11
Происшествия

Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания

Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ.
РИА Новости 04:50
Авто

Jaguar Land Rover рассказал о новинках для рынка России на 2020 год

Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ» со ссылкой на пресс-службу Jaguar Land Rover Россия, в 2020 году британская марка привезёт к нам две новинки.
Тарантас Ньюс 02:36
Авто

Как российский автопром поехал своим путем

Как российский автопром поехал своим путем В 2019 году против российской промышленности не ввели новых санкций, но это не помешало автопрому продолжить движение к изоляции.
Коммерсантъ 26 декабря в 18:03
Общество

Назван регион, где больше всего пьют шампанского в Новый год

Согласно представленной статистике, лидером по употреблению шампанского на Новый год является Ненецкий автономный округ, где в среднем каждый взрослый выпивает 4,3 бокала.
Вечерняя Москва вчера в 16:25
Шоу-бизнес

Охлобыстин извинился перед проститутками и оскорбил Водонаеву

НТВ 06:22
Общество

ФАС возбудила дело против Booking.com B.V

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 27 декабря возбудила дело о нарушении Закона о защите конкуренции в отношении Booking.com B.V. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 06:19
Общество

Портал Госуслуги открыл персональные данные более 28 тыс. человек

В интернете в открытом доступе оказались персональные данные пользователей сайта Госуслуг одного из регионов страны, об этом 29 декабря сообщает «Коммераснтъ».
REGNUM вчера в 08:50
Армия и оружие

Новые виды вооружения создадут для истребителей Су-57

Для истребителей пятого поколения Су-57 создадут новые виды вооружения, рассказал гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
Известия вчера в 20:37
Политика

В Донбассе более 20 пленных отказались от обмена

Свыше 20 человек отказываются от участия в обмене лицами, удерживаемыми Украиной и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР).
Национальная служба новостей вчера в 07:31
Экономика

Что изменится в жизни россиян с 1 января

С 1 января 2020 года неработающих пенсионеров ждет индексация пенсий — выплаты должны вырасти на 6,6%, опередив темпы роста инфляции.
Известия вчера в 16:02
Кино

Комедия «Холоп» возглавила российский прокат

Культуромания 00:57
Происшествия

В Свердловской области женщина-бармен напала с ножом на посетителя

Интерфакс 03:43
Политика

Путин рассказал, как строили Крымский мост

Мост в Крым строили с использованием новейших технологий, поэтому удалось достичь результата, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 09:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное