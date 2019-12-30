Политика

ВедомостиВедомости«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению

Компании «Газпром» и «Нафтогаз» не успели до 29 декабря подписать мировое соглашение, которое является условием для заключения нового договора по транзиту российского газа в Европу. По словам источника РБК, мировое соглашение «в процессе подписания».
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с чего всё началось

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению

«Газпром» и «Нафтогаз» должны были в соответствии с протоколом, заключенным при участии российского вице-премьера Дмитрия Козака и помощника президента Украины Андрея Ермака, до 29 декабря подписать мировое соглашение по всем судебным спорам из-за действующего 10-летнего контракта на транзит российского газа в Европу, но этого сделано не было.
РБК04:06

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«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали сроки заключения мирового соглашения

Известия06:56

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по подписанию соглашения

РИА Новости06:41

РБК: «Газпром» и «Нафтогаз» до сих пор не достигли договорённостей по газу

Говорит Москва04:48

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по газовому соглашению

Газета.Ru06:06

«Сорвали дедлайн». Почему не договорились «Газпром» и «Нафтогаз»

Национальная служба новостей06:30

"Нафтогаз и "Газпром" нарушили срок по мировому соглашению

Комсомольская правда06:06

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению

РБК04:06
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Политика

Путин поздравил президента Южной Осетии с наступающим Новым годом

ТАСС вчера в 02:47
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Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ.
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Лавров назвал условие начала политического диалога в Ливии

Политический диалог в Ливии может начаться только после остановки боевых действий без каких-либо предварительных условий.
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Умер народный артист Константин Юченков

Газета.Ru вчера в 07:03
Политика

Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»

Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
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Следователи назвали причины авиакатастрофы в Казахстане

Причинами падения самолета Fokker-100 в Казахстане могли стать ошибка экипажа, а также техническая неисправность и работа навигационных служб, глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.
Московский Комсомолец 01:37
Политика

«Оператор ГТС Украины» заявил о завершении переговоров с «Газпромом»

Глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил о завершении "переговорного марафона" с "Газпромом" в Вене.
РИА Новости 05:19
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Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
OAnews вчера в 15:00
Общество

В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России

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Lenta.ru 06:28
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«Яндекс» подал на «Афишу» в суд по интеллектуальным правам

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Звезда «Интернов» же, в свою очередь, опубликовал на личной странице «ВКонтакте» новый пост, в котором извинился перед проститутками, имея в виду, что зря назвал так Водонаеву.
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Газета.Ru 03:32
Происшествия

Неизвестный устроил стрельбу в церкви в Техасе

РБК вчера в 15:25
Политика

Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и нацистской Германией.
РБК вчера в 14:39
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В эфире украинского ТК «Прямой» телеведущий не только беспрерывно оскорблял президента страны, но и заявил о намерении «выпороть Зеленского и его команду на конюшне розгами».
Свободная Пресса 06:34
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Фигурант дела о дедовщине признал вину, заявил адвокат Шамсутдинова

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Семак объяснил неудачное выступление «Зенита» в Лиге чемпионов

Тренер питерского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему клуб с берегов Невы выступил неудачно в нынешнем сезоне еврокубков.
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Армия и оружие

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Как заявил сегодня командующий ВМС Ирана, контр-адмирал Хосейн Ханзади, Тегеран предлагает присоединиться к проходящим в настоящее время морским военным учениям с Россией и Китаем все желающие азиатские государства.
Вестник Кавказа вчера в 08:14
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Федор Емельяненко нокаутировал Квинтона Джексона в первом раунде

Только что в рамках шоу Bellator 237 завершился поединок Федора Емельяненко и Квинтона Джексона.
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Армия и оружие

Несколько человек погибли при атаке США в Ираке

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В Кремле рассказали о роли Путина в обмене пленными в Донбассе

Обмен в Донбассе осуществляется сторонами конфликта, президент РФ Владимир Путин в этом не участвует, он лишь использует свой авторитет для продвижения диалога, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Маск анонсировал запуск Crew Dragon с экипажем к МКС

Первый запуск корабля Crew Dragon, созданного американской компанией SpaceX, к Международной космической станции (МКС) с экипажем на борту состоится не раньше весны 2020 года, заявил основатель и глава компании Илон Маск.
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Происшествия

В Свердловской области женщина с ножом напала на посетителя бара

В свердловском Краснотурьинске 29 декабря в баре произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого посетитель бара получил ножевые ранения и был госпитализирован.
REGNUM 01:40
Финансы

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В Москве врач-анестезиолог изнасиловал пациентку после операции

В Москве по подозрению в изнасиловании пациентки задержали врача-анестезиолога больницы имени Ерамишанцева, передает издание Baza в своем Telegram-канале.
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Бывшему колпинскому участковому-душегубу добавили 12,5 лет тюрьмы

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Больше 20 пленных отказались возвращаться в ДНР при обмене

Омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозва сообщила, что в рамках обмена пленными между Киевом и Донецком согласован обмен 87 человек на 55 соответственно.
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