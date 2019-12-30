Политика
Ведомости«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению
Компании «Газпром» и «Нафтогаз» не успели до 29 декабря подписать мировое соглашение, которое является условием для заключения нового договора по транзиту российского газа в Европу. По словам источника РБК, мировое соглашение «в процессе подписания».
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с чего всё началось
«Газпром» и «Нафтогаз» должны были в соответствии с протоколом, заключенным при участии российского вице-премьера Дмитрия Козака и помощника президента Украины Андрея Ермака, до 29 декабря подписать мировое соглашение по всем судебным спорам из-за действующего 10-летнего контракта на транзит российского газа в Европу, но этого сделано не было.РБК04:06
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Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания
Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ.
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Миронов: Виктор Рыжаков работает в эстетике «Современника»
Режиссер Виктор Рыжаков, который 4 января вступит в должность художественного руководителя театра "Современник" после ухода из жизни предыдущего худрука - Галины Волчек, работает в эстетике этого театра и обладает большим опытом как постановок, так и воспитания молодых актеров.
Политика
Лавров назвал условие начала политического диалога в Ливии
Политический диалог в Ливии может начаться только после остановки боевых действий без каких-либо предварительных условий.
Культура
Умер народный артист Константин Юченков
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Происшествия
Следователи назвали причины авиакатастрофы в Казахстане
Причинами падения самолета Fokker-100 в Казахстане могли стать ошибка экипажа, а также техническая неисправность и работа навигационных служб, глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.
Политика
«Оператор ГТС Украины» заявил о завершении переговоров с «Газпромом»
Глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил о завершении "переговорного марафона" с "Газпромом" в Вене.
Культура
Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»
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Общество
В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Общество
«Яндекс» подал на «Афишу» в суд по интеллектуальным правам
Компания "Яндекс" подала иск в суд по интеллектуальным правам против ООО "Компания Афиша" (входит в Rambler Group, владеет товарным знаком "Афиша"), следует из данных картотеки арбитражных дел.
Шоу-бизнес
После отповеди Водонаевой Охлобыстин извинился перед проститутками
Звезда «Интернов» же, в свою очередь, опубликовал на личной странице «ВКонтакте» новый пост, в котором извинился перед проститутками, имея в виду, что зря назвал так Водонаеву.
Хоккей
Сборная России проиграла США на молодежном чемпионате мира по хоккею
Печальная статистика Сборная России проиграла США на молодежном чемпионате мира по хоккею (1:3) и изрядно осложнила себе борьбу за выход в плей-офф.
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу в церкви в Техасе
Политика
Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и нацистской Германией.
Политика
На канале Порошенко решили «выпороть Зеленского на конюшне розгами»
В эфире украинского ТК «Прямой» телеведущий не только беспрерывно оскорблял президента страны, но и заявил о намерении «выпороть Зеленского и его команду на конюшне розгами».
Экономика
Мантуров: ряд автопроизводителей заявили о возможном уходе с рынка
Некоторые автопроизводители заявили о возможном уходе с российского автомобильного рынка, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Футбол
Семак объяснил неудачное выступление «Зенита» в Лиге чемпионов
Тренер питерского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему клуб с берегов Невы выступил неудачно в нынешнем сезоне еврокубков.
Армия и оружие
Иран позвал соседей на военные учения с Россией и Китаем
Как заявил сегодня командующий ВМС Ирана, контр-адмирал Хосейн Ханзади, Тегеран предлагает присоединиться к проходящим в настоящее время морским военным учениям с Россией и Китаем все желающие азиатские государства.
Единоборства
Федор Емельяненко нокаутировал Квинтона Джексона в первом раунде
Только что в рамках шоу Bellator 237 завершился поединок Федора Емельяненко и Квинтона Джексона.
Армия и оружие
Несколько человек погибли при атаке США в Ираке
В результате атак США по объектам иракского шиитского ополчения в Ираке и Сирии погибли 5 человек, еще 14 пострадали, сообщает телеканал Al Arabiya.
Политика
В Кремле рассказали о роли Путина в обмене пленными в Донбассе
Обмен в Донбассе осуществляется сторонами конфликта, президент РФ Владимир Путин в этом не участвует, он лишь использует свой авторитет для продвижения диалога, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
Космос
Маск анонсировал запуск Crew Dragon с экипажем к МКС
Первый запуск корабля Crew Dragon, созданного американской компанией SpaceX, к Международной космической станции (МКС) с экипажем на борту состоится не раньше весны 2020 года, заявил основатель и глава компании Илон Маск.
Происшествия
В Свердловской области женщина с ножом напала на посетителя бара
В свердловском Краснотурьинске 29 декабря в баре произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого посетитель бара получил ножевые ранения и был госпитализирован.
Финансы
Официальный курс доллара на вторник снизился до 61,91 рубля
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 65,2514 рубля.
Происшествия
В Москве врач-анестезиолог изнасиловал пациентку после операции
В Москве по подозрению в изнасиловании пациентки задержали врача-анестезиолога больницы имени Ерамишанцева, передает издание Baza в своем Telegram-канале.
Происшествия
Бывшему колпинскому участковому-душегубу добавили 12,5 лет тюрьмы
Крохину добавили 12,5 лет лишения свободы, хотя в марте его уже приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима.
Политика
Больше 20 пленных отказались возвращаться в ДНР при обмене
Омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозва сообщила, что в рамках обмена пленными между Киевом и Донецком согласован обмен 87 человек на 55 соответственно.