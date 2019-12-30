Политика

РИА НовостиРИА Новости«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по подписанию соглашения

"Газпром" и "Нафтогаз" пропустили формальный дедлайн подписания мирового соглашения об отказе от всех исков, по которым нет окончательного решения суда. Предполагалось, что это будет сделано 29 декабря.
Читать в источнике
Комментировать290
с чего всё началось

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению

«Газпром» и «Нафтогаз» должны были в соответствии с протоколом, заключенным при участии российского вице-премьера Дмитрия Козака и помощника президента Украины Андрея Ермака, до 29 декабря подписать мировое соглашение по всем судебным спорам из-за действующего 10-летнего контракта на транзит российского газа в Европу, но этого сделано не было.
РБК04:06

Подробнее о событии

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали сроки заключения мирового соглашения

Известия06:56

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по подписанию соглашения

РИА Новости06:41

Россия и Украина не успели договориться по газу

Lenta.ru04:40

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению

Ведомости05:47

«Сорвали дедлайн». Почему не договорились «Газпром» и «Нафтогаз»

Национальная служба новостей06:30

"Нафтогаз и "Газпром" нарушили срок по мировому соглашению

Комсомольская правда06:06

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению

РБК04:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 23:39, Ашберн
Политика

Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»

Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год.
Вести.Ru 21:09
Шоу-бизнес

Лолита предстала в образе блондинки

Артистка может поразить смелыми нарядами, однако ещё ни разу она не пыталась предстать перед аудиторией в образе длинноволосой блондинки.
Uznayvse.ru 07:39
Общество

Ученые допустили резкое похолодание в Европе в течение ста лет

РБК 19:14
Политика

Россия и Украина подписали контракт на транзит газа

Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
РИА Новости 16:18
Общество

В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство

В России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, проект соответствующего закона уже готов, ожидается его обсуждение, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в пресс-центре "Парламентской газеты".
РИА Новости 22:19
Политика

Кадыров поблагодарил Путина за мир и уничтожение терроризма

РИА Новости 18:26
Хоккей

Сборная России по хоккею лишилась шансов на первое и второе места в группе на МЧМ

Сборная России по хоккею лишилась шансов на первое и второе места в группе на молодежном чемпионате мира, сообщает Sport24.
Газета.Ru 16:45
Финансы

Аналитики объяснили причины повсеместного снижения курса доллара

Позитивные настроения инвесторов, которые препятствовали покупке доллара в качестве актива безопасного убежища, еще больше усилились, когда центральный банк Китая обнародовал меры по снижению затрат по займам и ускорению экономического роста.
Profinance.ru 08:54
Происшествия

В Москве погиб бывший игрок сборной России по мини-футболу

РИА Новости 03:14
Гаджеты

Озвучены характеристики PlayStation 5 и Xbox Series X

Приставка от компании Microsoft получит аналогичный процессор, что и PlayStation 5. Предполагается, что новый Xbox выйдет с видеоускорителем Navi с 56 кастомными вычислительными блоками, работающими на частоте 1700 мгц.
iReactor 23:34
Транспорт

В Госдуме предложили наказывать за злоупотребление «аварийкой»

Милонов предложил главе Госавтоинспекции Михаилу Черникову наказывать водителей, злоупотребляющих аварийным сигналом, а также промоутеров и велосипедистов, способствующих образованию пробок на дорогах.
Газета.Ru 23:04
Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости 21:54
Гаджеты

Время для резервной копии ещё есть: WhatsApp прекратит поддержку Windows Phone и старых Android

Компания ещё в мае объявила о прекращении поддержки старых версий Android и iOS, а также редко используемой ОС Windows Phone.
3DNews 13:25
Шоу-бизнес

Стало известно, какое наследство оставила Галина Волчек

Кроме культурного наследия от Волчек осталось и вполне материальное наследство, которое оценивается приблизительно в 50 млн рублей.
Live24 04:24
Технологии

В состав ЦКП СКИФ войдут 30 экспериментальных станций

Как сообщили на встрече, в состав ЦКП «СКИФ» войдут 30 экспериментальных станций, 14 из которых будут использовать излучение вставных устройств (размещаемых в прямолинейных участках основного кольца длиной 4-6 м), а 16 будут размещаться на пучках из поворотных магнитов.
ЧС-ИНФО 21:23
Политика

Под Новый год омский губернатор вспомнил уход Ельцина

Без малого 20 лет назад, 31 декабря 1999 года, первый президент России Борис Ельцин в новогоднем обращении заявил о своем намерении досрочно уйти в отставку.
Город55.ру 00:26
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях

Адвокат обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил, что следствие по делу о неуставных отношениях, по которому молодой человек проходит как потерпевший, закончено и передано в суд.
Газета.Ru 05:52
Политика

Кремль опубликовал архивные снимки и видео к 20-летию Путина у власти

Известия 11:09
Общество

Гон заявил, что покинул Японию из-за «политического преследования»

Находившийся под домашним арестом в Японии экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон заявил, что покинул Японию, "спасаясь от политического преследования", и подтвердил, что находится в Ливане.
РИА Новости 22:46
Армия и оружие

В ОАК анонсировали новые вооружения для истребителя Су-57

Для истребителя пятого поколения Су-57 разрабатываются новые типы вооружений.
REGNUM вчера в 21:55
Авто

Бесплатный Tesla Cybertruck: скачай, распечатай и добавь немного клея

Угловатый пикап Tesla Cybertruck, кажется, специально создан для удобства моделирования, и теперь иметь на столе копию самой нашумевшей автоновинки этого года может любой желающий.
Колёса.ru 28 декабря в 19:02
Происшествия

В Китае распространяется неизвестная пневмония

Власти Уханя в китайской провинции Хубэй сообщили, что в городе непрерывно выявляют случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения.
РИА Новости 22:28
Политика

Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом

ТАСС 23:04
Кино

Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат

Генеральный директор Первого канала и продюсер фильма Константин Эрнст рассказал, что лента предоставила возможность посмотреть на происходившие в начале XIX века события из 2020 года.
News-24.ru 28 декабря в 05:24
Армия и оружие

Госдеп заявил о готовности «где угодно» ответить на угрозы Ирана

США готовы «где угодно» ответить на действия со стороны Ирана, которые Вашингтон сочтет угрозой безопасности на Ближнем Востоке.
Известия 14:30
Общество

В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Газета.Ru 06:54
Шоу-бизнес

Телегин объяснил развод с Пелагеей

Хоккеист Иван Телегин на своей странице в Instagram прокомментировал развод с супругой певицей Пелагеей.
Рамблер 13:16
Культура

Новогодний ТВ эфир: программа передач на Новый год 31 декабря для всех каналов

В какое время начнется Новогодняя ночь на Первом, во сколько Россия 1 покажет традиционную «Иронию судьбы», какими концертами, звездными выступлениями и необычными сюрпризами порадует зрителей новогодний эфир других каналов – всё это в подробном расписании программ телепередач всех каналов на Новый год 2020.
Городовой вчера в 18:39
Наука

Лишний вес может помочь в борьбе с некоторыми видами рака

Naked Science 28 декабря в 11:00
Кино

Стало известно, о чем может быть новый фильм о Гарри Поттере

Дополнительно стало известно, что фильм положит начало сериалу, сюжет которого сосредоточится на Альбусе Северусе, младшем сыне Гарри Поттера, который впервые появился в эпилоге второй части "Даров смерти".
РИА Новости 22:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное