Политика
Деловое.ТВ«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали сроки по подписанию мирового соглашения
"Газпром" и "Нафтогаз" не успели согласовать мировое соглашение по взаимным требованиям. Пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон. Мировое соглашение было условием для подписания нового договора по транзиту газа в Европу через территорию Украины с 1 января 2020 года.
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Пока нечего сказать, идут переговоры, ведется работа.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК вчера в 04:06
с чего всё началось
«Газпром» и «Нафтогаз» должны были в соответствии с протоколом, заключенным при участии российского вице-премьера Дмитрия Козака и помощника президента Украины Андрея Ермака, до 29 декабря подписать мировое соглашение по всем судебным спорам из-за действующего 10-летнего контракта на транзит российского газа в Европу, но этого сделано не было.РБКвчера в 04:06
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«Сорвали дедлайн». Почему не договорились «Газпром» и «Нафтогаз»
Национальная служба новостейвчера в 06:30
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