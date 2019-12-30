Политика

Деловое.ТВДеловое.ТВ«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали сроки по подписанию мирового соглашения

"Газпром" и "Нафтогаз" не успели согласовать мировое соглашение по взаимным требованиям. Пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон. Мировое соглашение было условием для подписания нового договора по транзиту газа в Европу через территорию Украины с 1 января 2020 года.
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Дмитрий Песков
Пока нечего сказать, идут переговоры, ведется работа.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК вчера в 04:06
с чего всё началось

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению

«Газпром» и «Нафтогаз» должны были в соответствии с протоколом, заключенным при участии российского вице-премьера Дмитрия Козака и помощника президента Украины Андрея Ермака, до 29 декабря подписать мировое соглашение по всем судебным спорам из-за действующего 10-летнего контракта на транзит российского газа в Европу, но этого сделано не было.
РБКвчера в 04:06

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«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали сроки заключения мирового соглашения

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«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по подписанию соглашения

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Lenta.ruвчера в 04:40

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению

Ведомостивчера в 05:47

«Сорвали дедлайн». Почему не договорились «Газпром» и «Нафтогаз»

Национальная служба новостейвчера в 06:30

"Нафтогаз и "Газпром" нарушили срок по мировому соглашению

Комсомольская правдавчера в 06:06

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению

РБКвчера в 04:06
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