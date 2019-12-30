«Газпром» и «Нафтогаз» должны были в соответствии с протоколом, заключенным при участии российского вице-премьера Дмитрия Козака и помощника президента Украины Андрея Ермака, до 29 декабря подписать мировое соглашение по всем судебным спорам из-за действующего 10-летнего контракта на транзит российского газа в Европу, но этого сделано не было.

с чего всё началось

Сроки заключения российским "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" мирового соглашения, необходимого для подписания нового контракта о транзите газа, оказались сорваны, передает РБК.

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