Политика

Деловое.ТВДеловое.ТВ«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали сроки по подписанию мирового соглашения

"Газпром" и "Нафтогаз" не успели согласовать мировое соглашение по взаимным требованиям. Пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон. Мировое соглашение было условием для подписания нового договора по транзиту газа в Европу через территорию Украины с 1 января 2020 года.
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Дмитрий Песков
Пока нечего сказать, идут переговоры, ведется работа.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК вчера в 04:06
с чего всё началось

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению

«Газпром» и «Нафтогаз» должны были в соответствии с протоколом, заключенным при участии российского вице-премьера Дмитрия Козака и помощника президента Украины Андрея Ермака, до 29 декабря подписать мировое соглашение по всем судебным спорам из-за действующего 10-летнего контракта на транзит российского газа в Европу, но этого сделано не было.
РБКвчера в 04:06

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Транзитное противостояние. Как «Газпром» и «Нафтогаз» договорились

Национальная служба новостей03:22

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали сроки заключения мирового соглашения

Известиявчера в 06:56

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению

Ведомостивчера в 05:47

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали сроки по мировому соглашению

Газета.Ruвчера в 07:37

"Нафтогаз и "Газпром" нарушили срок по мировому соглашению

Комсомольская правдавчера в 06:06

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по подписанию соглашения

РИА Новостивчера в 06:41

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению

РБКвчера в 04:06
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Paparazzi.ru 29 декабря в 16:20
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Захарова рассказала об отношении к Грете Тунберг

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что шведская 16-летняя школьница Грета Тунберг в первую очередь является ребёнком.
RT на русском 02:22
Происшествия

Суд в Словакии вынес первый приговор по делу об убийстве Куциака

Специализированный суд в городе Пезинок с 13 января 2020 года начнет рассмотрение дел остальных четырех человек, принимавших участие в организации убийства журналиста и его невесты.
РИА Новости вчера в 10:51
Происшествия

На Кубани у ребенка в руке взорвалась петарда

В понедельник, 30 декабря, в станице Староминской у ребенка в руке взорвалась петарда.
СочиСтрим 00:24
Общество

Экс-глава Renault Карлос Гон бежал из Японии в Ливан

Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, которого выпустили под залог в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, покинул Японию, сообщает Reuters со ссылкой на ряд СМИ и источник в окружении Гона.
РБК 02:47
Политика

«Нафтогаз» поблагодарил США за санкции против «Северного потока-2»

Санкции против подрядчиков «Северного потока-2» предусмотрены в оборонном бюджете США на 2020 год, который 20 декабря подписал американский президент Дональд Трамп.
РБК 02:08
Политика

Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 11:12
Культура

Иосиф Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал недавнее заявление журналиста Сергея Соседова, который назвал певицу Аллу Пугачевой «немощной».
iReactor вчера в 18:01
Экономика

В России ограничат максимальный размер долга по кредитам

Максимальный размер задолженности по ссудам на срок до года не сможет быть больше самого долга более чем в 1,5 раза.
Lenta.ru 02:10
Экономика

Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров

Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
RT на русском вчера в 09:31
Футбол

Обратился к болельщикам: ФК «Ростов» будет биться до конца

В наступающем году ФК «Ростов» будет всегда биться до последнего, говорится в обращении президента клуба Арташеса Арутюнянца к болельщикам команды.
Don24 03:05
Общество

Ученые: Европу ждет климатическая катастрофа

Вести.Ru вчера в 17:27
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Авто

Kia Seltos прошел краш-тест ANCAP

Автоновости дня 00:22
Армия и оружие

В ЛНР подвели годовые итоги обстрелов со стороны ВСУ

REGNUM вчера в 07:48
Экономика

В России посчитали число бедных

Отмечается, что во втором квартале 2019 года уровень бедности равнялся 12,7 процента против 12,5 процента в 2018-м, в первом квартале 2019 года — 14,3 процента, в то время как годом ранее за тот же период — 13,9 процента.
Lenta.ru вчера в 08:54
Кино

О сюжете нового фильма о Гарри Поттере рассказали СМИ

По данным издания We Got This Covered, создатели фильмов о Гарри Поттере намерены снять продолжение фэнтези-истории, которая произойдет 20 лет спустя, передает РИА Новости.
Инфорос 03:28
Общество

Москвичей предупредили о новом виде мошенничества

Роспотребнадзор зафиксировал в Москве новый вид обмана жителей, передает агентство новостей "Москва".
Газета.Ru 02:40
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на ряде устройств

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.
Газета.Ru 01:47
Политика

Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока — 2»

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер жестко раскритиковал санкции США против трубопровода "Северный поток — 2", назвал их вмешательством во внутренние дела Германии.
РИА Новости 03:53
Происшествия

Пассажиры норильского автобуса попали в снежную ловушку

Первоначально появилась информация, что автобус заглох на дороге во время шторма, а пассажиры попали в снежную ловушку.
Вести.Ru 01:26
Общество

Huawei нарастила годовой объем продаж на 18% вопреки санкциям США

Годовой объем продаж китайского телекоммуникационного гиганта Huawei вырос в 2019 г. на 18% до 850 млрд юаней (около $120 млрд или £92,7 млрд).
Ведомости вчера в 21:25
Общество

В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском

Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Lenta.ru вчера в 11:55
Происшествия

В Екатеринбурге совершил вынужденную посадку летевший в Москву самолёт

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге совершил вынужденную посадку летевший в Москву самолёт, сообщает Интерфакс.
RT на русском 01:35
Футбол

«Ювентус» согласовал трансфер Кулушевски

Туринцы согласовали условия личного контракта с игроком, который будет получать 2-3 млн евро в год на ближайшие 4,5 сезона.
Евро-футбол.ру вчера в 15:01
Общество

Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:51
Энергетика

Минэнерго Украины ждет $2–3 млрд дохода от транзита газа ежегодно

Доход Украины от транзита российского газа в Европу каждый год будет достигать от $2 млрд до $3 млрд, заявил глава украинского Минэнерго Алексей Оржель.
Коммерсантъ 03:48
Финансы

Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году

2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты.
РБК 01:00
Политика

Путин присвоил звания народных артистов трём деятелям культуры

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ актрисам Анне Михалковой и Виктории Исаковой.
REGNUM 03:57
Происшествия

В Екатеринбурге раскрыли цех с поддельным алкоголем на воде из батарей

Интерфакс 03:17
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