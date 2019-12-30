«Газпром» и «Нафтогаз» должны были в соответствии с протоколом, заключенным при участии российского вице-премьера Дмитрия Козака и помощника президента Украины Андрея Ермака, до 29 декабря подписать мировое соглашение по всем судебным спорам из-за действующего 10-летнего контракта на транзит российского газа в Европу, но этого сделано не было.

с чего всё началось

Пока нечего сказать, идут переговоры, ведется работа.

"Газпром" и "Нафтогаз" не успели согласовать мировое соглашение по взаимным требованиям. Пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон. Мировое соглашение было условием для подписания нового договора по транзиту газа в Европу через территорию Украины с 1 января 2020 года.

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали сроки по подписанию мирового соглашения

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