Политика
РамблерРФ и Украина сорвали сроки подписания мирового соглашения
Российская и украинская газовые компании «Газпром» и «Нафтогаз» должны были до 29 декабря подписать мировое соглашение по судебным спорам, однако этого сделано не было. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
«Газпром» и «Нафтогаз» должны были в соответствии с протоколом, заключенным при участии российского вице-премьера Дмитрия Козака и помощника президента Украины Андрея Ермака, до 29 декабря подписать мировое соглашение по всем судебным спорам из-за действующего 10-летнего контракта на транзит российского газа в Европу, но этого сделано не было.РБК04:06
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