Политика

РамблерРамблерРФ и Украина сорвали сроки подписания мирового соглашения

Российская и украинская газовые компании «Газпром» и «Нафтогаз» должны были до 29 декабря подписать мировое соглашение по судебным спорам, однако этого сделано не было. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению

«Газпром» и «Нафтогаз» должны были в соответствии с протоколом, заключенным при участии российского вице-премьера Дмитрия Козака и помощника президента Украины Андрея Ермака, до 29 декабря подписать мировое соглашение по всем судебным спорам из-за действующего 10-летнего контракта на транзит российского газа в Европу, но этого сделано не было.
РБК04:06

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«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали сроки заключения мирового соглашения

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РИА Новости06:41

«Сорвали дедлайн». Почему не договорились «Газпром» и «Нафтогаз»

Национальная служба новостей06:30

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению

РБК04:06
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РБК 08:19
Политика

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Политика

Посол России прокомментировал строительство канала Стамбул в Турции

Наличие или отсутствие дополнительной водной артерии в виде канала Стамбул между Чёрным и Мраморным морем не изменит международно-правовой режим конвенции Монтре, заявил РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
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Происшествия

В Bek Air назвали причину крена самолета перед падением

Самолет авиакомпании Bek Air перед крушением несколько раз кренился в воздухе, причиной этому мог быть спутный след от взлетевшего перед ним воздушного судна, сообщил 30 декабря директор летной службы авиакомпании Ерик Сапаров.
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Общество

Новые билеты на российские поезда обделили пассажиров верхних полок

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Рамблер 07:16
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Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания

Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
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ToDay News Ufa вчера в 10:25
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Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
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Происшествия

В Омске нашли стоящий на коленях труп

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В Минске сообщили, что Помпео планирует посетить Белоруссию 4 января

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Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»

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«Спортмастер» купил датские магазины Sportmaster и Rezet Sneaker Store

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«Яндекс» подал в суд на «Афишу»

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Главный врач детской городской поликлиники № 110 Эльмира Каширина дала рекомендации, сколько сладостей можно есть детям в новогодние праздники, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Москвы.
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