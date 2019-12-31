Политика
Коммерсантъ«Газпром» и «Нафтогаз» заключили новое соглашение о транзите
В ночь на 31 декабря, после пяти дней переговоров в Вене, «Газпром» и «Нафтогаз» подписали весь комплект документов о продлении контракта по транзиту газа через Украину с 1 января 2020 года еще на пять лет.
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с чего всё началось
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что «это были первые переговоры с «Газпромом» и Российской Федерацией, на которых украинская сторона заняла очень сильную позицию».РБК31.12.19 в 06:40
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Новый газовый контракт России и Украины: детали исторического договора
Российский Диалог31.12.19 в 05:53
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Политика
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